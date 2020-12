Emma Marrone, aggressiva sul web: “Preparati, oggi ti sfondo!!!” – FOTO

Emma Marrone, la cantante è più aggressiva che mai, sul web la “minaccia”: Preparati, oggi ti sfondo, a chi è rivolta?

Emma Marrone è certamente una delle cantanti più apprezzate negli ultimi anni, grinta e passione la rendono tra le più ascoltate. Ma non solo, il suo ruolo da coach nel talent X Factor è stato svolto e viene svolto con la massima serietà e professionalità. Emma infatti si dà tantissimo al suo team e li segue sempre, sia in studio che fuori. Le sue storie Instagram sono dedicate proprio ai suoi ragazzi, in particolare oggi a Blind. Proprio al cantante è stata rivolta la frase Preparati, che oggi ti sfondo, una frase “intimidatoria” arricchita da tantissimi smile che sorridono a crepapelle. Sullo sfondo, il “povero” Blind che sembra consapevole di quello che gli spetta ma lo affronta col sorriso perché si sa, avere accanto una personalità intensa e bella come quella di Emma non può che essere una fonte di ricchezza, sia personale che professionale.

LEGGI ANCHE -> Ilenia Lazzarin, in perfetta forma e gentile: l’outfit dei sogni – FOTO

Emma Marrone, abbracciata dal “suo” Blind

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE -> Clizia Incorvaia, la dedica speciale tra baci e abbracci – FOTO

Poco più di un’ora fa Emma ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto tenera che la ritrae con Blind. Seduti davanti ad una tastiera, Emma è abbracciata con il suo pupillo che sorridono davanti alla fotocamera. La Marrone è senza trucco, il suo sguardo tenero riempie di gioia i follower, capelli raccolti ed una camicia oversize sulle tonalità dell’azzurro. Emma scrive accanto al post un pensiero che dimostra affetto e che esula dal ruolo di Giudice nel talent.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Arriverà la fine, ma non sarà la fine / Sono sempre con te @blind_psg ! Ti auguro di vivere mille avventure grazie alla musica. Sii sempre fedele a te stesso. Credici sempre fino in fondo. E ama profondamente quello che fai. Andrà tutto bene ❤️