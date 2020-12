Giulia De Lellis, camicia slacciata e gambe mozzafiato: record di likes FOTO

Giulia De Lellis, camicia slacciata e gambe mozzafiato: record di likes. L’influencer ha fatto impazzire tutti con gli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Giulia De Lellis è sicuramente l’influencer più amata del mondo dei social. Sembra una vita eppure sono trascorsi soltanto quattro anni, quasi cinque, da quando ha deciso di scendere le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante. Un inizio particolarmente turbolento ma rapì il cuore di Andrea in un attimo: non c’era assolutamente gara, per quanto potessero belli anche gli altri percorsi di Damante con le altre, quello con Giulia era tutta un’altra cosa. Scegliere lei fu inevitabile.

Giulia De Lellis bellissima a Dubai: record di likes su Instagram per gli ultimi scatti

La sua storia con Andrea è stata una vera e propria favola moderna, che ha fatto sognare migliaia di ragazzini. Tutti volevano un amore come il loro, per un po’ è stato d’ispirazione per tanti, fino a che la favola non è finita e non si è trasformata in una relazione complicata da cui entrambi hanno fatto fatica a tirarsi fuori per tanto tempo. Ora Giulia ha ritrovato la serenità tra le braccia di Carlo Berretta, e in questo momento è proprio insieme a lui a Dubai, a godersi la prima vacanza di coppia.

Lei e Andrea torneranno mai insieme? Probabile considerati i numerosi tira e molla che ci sono già stati in passati, ma per il momento sembrano entrambi sereni con i loro nuovi compagni.