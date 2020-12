John Lennon, la canna a Buckingham Palace che suscitò scandalo a corte

A 40 anni dalla morte di John Lennon, fa ancora sorridere il ricordo di quando ammise di aver fumato della marijuana a Buckingham Palace.

Quest’oggi, per onorare i 40 anni dalla morte di John Lennon, ricordiamo uno degli episodi più divertenti e controversi della sua carriera: quella volta in cui ammise di aver fumato uno spinello nei bagni di Buckingham Palace. Uno di quegli aneddoti che non si scordano facilmente.

John Lennon, la leggenda dello spinello a Buckingham Palace

Era il 25 ottobre 1965 e i Beatles erano ospiti a Buckingham Palace per essere insigniti del titolo di baronetti e diventare a tutti gli effetti Membri dell’Ordine dell’Impero Britannico. “Pensavo che si dovesse guidare carri armati e vincere guerre per ottenere un MBE” scherzò John Lennon anni dopo. “Noi abbiamo ricevuto la nostra perché intratteniamo la gente”.

Giovani e sconsiderati, i Fab Four decisero di alleggerire la tensione chiudendosi nei bagni del palazzo per fumare prima della cerimonia. In un’intervista a L’express di cinque anni più tardi Lennon racconterà di aver fumato marijuana al cospetto niente di meno che della Regina Elisabetta in persona.

Più tardi gli altri tre smentirono la sua versione, sostenendo che si fosse trattato solo di sigarette, ma la voce non smise mai di circolare, tanto che ancora ai giorni nostri se ne parla e si discute sulla sua veridicità.

La cosa più divertente? Secondo la legge britannica del tempo, l’uso di sostanze stupefacenti era proibito. Qualsiasi trasgressione avrebbe comportato la perseguibilità sia per il protagonista dell’atto in sé che per il proprietario del luogo dove si fosse compiuto. Insomma, anche la Regina Elisabetta rischiò grosso quel giorno!