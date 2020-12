La Colombari condivide una foto in cui appare in piscina mentre nuota nell’acqua azzurra, svela poi il segreto della lunga vita

La Colombari bellissima in piscina mentre nuota, nella didascalia svela il segreto per una lunga vita:“Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura”. Avete capito? questo è il modo per vivere più a lungo, non ha tutti i torti la Colombari. Mangiare meno e più sano migliora la vita, camminare fa bene al corpo e al cuore e anche ridere e amare.

Martina Colombari, una vera guru da seguire per migliorare la vita

La Colombari ama prendersi cura di se, lo mostra più volte sul suo profilo Instagram.Mangia proteico e salutare, si allena tutti i giorni con costanza e pratica altri tipi di attività fisica come il nuoto. Quando le chiedono come fa ad allenarsi sempre, lei risponde così:”Ma come fate voi a non allenarvi! L’allenamento è una sorta di meditazione, ti permette di non pensare, è fiducia, devi avere costanza ed otterrai risultati..come sul lavoro, endorfine, nelle amicizie.

Questione di endorfine, riusciamo a focalizzarci meglio, a stare in equilibrio con noi stessi, con gli altri e nel mondo. Questione di sostenibilità della persona. Non bisogna esagerare ma avere costanza e basta trovare scuse. Prendetevi cura di voi stessi! è il più grande atto d’amore!”. Potrebbe fare la motivatrice la Colombari, perché dopo aver letto questo post viene voglia di tirare fuori tappetino e pesi e cominciare ad allenarsi.

Nelle stories Instagram di ieri ha anche mostrato che fa lezioni di cucina per imparare a preparare piatti salutari e non nocivi per la salute. Ha fatto vedere poi il risultato delle lezioni di ieri che erano salatini proteici con pesto di cappuccio. La showgirl ha sicuramente da insegnare a tutti noi come vivere una vita sana e priva di pericoli alimentari o fisici.