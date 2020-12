Martina Stella. La gatta sul tetto che scotta. Esplosione di bellezza – FOTO

Martina Stella, regina d’autunno. Radiosa e splendente, si mostra in tutta la sua sensualità in uno shooting fotografico su Instagram

Correva l’anno 2001 e una giovane ragazza faceva capolino per la prima volta dalle porte del cinema italiano. A soli 16 anni, Martina Stella infatti divenne protagonista di uno dei film più acclamati di Gabriele Muccino, con uno superbo Stefano Accorsi ed un’intensa Giovanna Mezzogiorno. Il film ebbe talmente tanto successo oltre oceano che ne fu fatto un remake negli Stati Uniti.

Ne è passata di acqua sotto i ponti e la carriera della giovane adolescente del film ha preso il volo. La ritroviamo oggi attrice affermata, modella e mamma sprint della piccola Ginevra, bimba avuta con Gabriele Gregorini nel 2012.

L’abbiamo rivista nelle repliche de L’Allieva, serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola che la vede nei panni dell’antagonista. Recentemente è stato possibile ammirare la sua bravura nel film Lockdown all’italiana, uscito il il 15 ottobre 2020. La commedia, sotto la regia di Enrico Vanzina, ha ricevuto molte critiche per via dell’argomento così serio, trattato in maniera scherzosa, con la pandemia ancora in atto.

Martina Stella ha dichiarato: “Oltre le tante emozioni, si sentiva la voglia e la speranza di far ripartire nuovamente il cinema italiano”.

Martina Stella. Il relax sui tetti di Roma

Come la troviamo oggi? Meravigliosa, sensuale, un sogno. Lei stessa pubblica sul suo profilo Instagram una carrellata di scatti realizzati sui tetti della capitale italiana. Roma e i suoi meravigliosi tetti, un timido sole autunnale e la bella Martina Stella che si gode un momento di rilassatezza, avvolta in un comodo outfit con fantasia tartan. “È stato emozionante vedere tutto il panorama di Roma in totale relax” – ha scritto in didascalia.

Martina Stella non si lascia abbattere dal periodo di clausura forzata dovuta al Coronavirus, non abbandona il suo pubblico ma lo rende partecipe della sua vita e carriera attraverso i social di cui fa larghissimo uso.

Lei stessa si mostra nell’inedita veste di mamma premurosa regalandoci spesso uno squarcio della sua vita privata alle prese con la piccola Ginevra. L’attrice è in forma più che mai, ha compiuto da pochi giorni (il 28 novembre) 36 anni.