Neomamma uccisa a coltellate da una ragazza di 15 anni

Una neomamma è stata uccisa a coltellate da un’adolescente di soli 15 anni. Ecco cosa è successo quel giorno.

Il tragico evento è avvenuto nel 2007, anno in cui Jordan Jobson, 15 anni, ha ucciso a coltellate Samantha Madgin, 18 anni. L’omicidio ha avuto luogo in un vicolo della città di Wallsend, Newcastle upon Tyne. L’assassina era sotto effetto di alcol e droghe quando ha deciso di togliere la vita alla giovane neomamma. Esito del processo è stata la condanna all’ergastolo. Tuttavia, dopo due ricorsi, la pena è stata ridotta a 11 anni. Nonostante le continue lotte da parte della famiglia di Samantha che, disperata in lacrime ha gridato giustizia per la figlia, il mese scorso è stata concessa a Jobson la liberazione condizionale.

La sospensione dell’esecuzione della condanna

La madre di Samantha, Alison, è incredula davanti alla decisione del tribunale. La donna ha sempre invitato i giudici a criminalizzare a vita la ragazza. “Non ha ancora alcun rimorso morale.” ha detto la mamma della vittima “Ai miei occhi sarà sempre un’assassina.”. Durante il processo è emerso che il killer aveva bevuto vodka e sniffato cocaina prima di accoltellare Samantha: minimo 10 i colpi sferrati sul viso, braccia e petto. La Newcastle Crown Court ha inoltre dichiarato che il corpo di Samantha era lacerato da profonde ferite da taglio. Uno dei colpi le ha perforato il polmone, recidendo un’arteria vicino al cuore. I soccorsi sono stati vani: la donna non ce l’ha fatta.

Secondo quanto riporta il Chronicle, l’imputata è stata rilasciata giovedì mattina dal carcere di HMP Low Newton, a Durham.

