Operato di tumore, Lorenzo, 24 anni, discute la tesi dall’ospedale di Forlì: “Il mio è un messaggio di speranza”

La vita a volte fa trovare le persone davanti a delle difficoltà che sembrano insuperabili. Spesso lo sono, come al caso di un brutto male dal quale non sempre si riesce ad uscire. Tuttavia, non sono pochi i casi in cui, nonostante la crudezza del destino, si trova la forza di andare avanti e superare prove. A volte sono anche uno strumento per darsi forza, altre per non lasciare che il destino prenda il sopravvento sul proprio percorso. E’ il caso di Lorenzo, 24 anni, che è stato operato di tumore ma ha trovato la forza di discutere la tesi, direttamente dall’ospedale. Siamo al “Morgagni-Pierantoni” di Forlì e Lorenzo è lì dal 10 novembre per operarsi a causa di un tumore al femore.

“Onestamente non avevo mai messo in conto l’ipotesi di dover discutere la tesi dall’ospedale, anche perché i tempi di degenza prospettati inizialmente erano diversi. Quindi all’inizio non pensavo neanche a studiare, convinto che avrei avuto a disposizione 15 giorni per preparare la discussione da casa”, dice Lorenzo a Ravenna Today. Non sono chiaramente mancate le difficoltà non solo psicologiche, ma anche pratiche. Le cure hanno sottratto tempo ed energie e riuscire a portare a termine un buon lavoro non è stato semplice come sottolinea Lorenzo: “Ho iniziato quindi a prepararmi e confesso che è stato molto difficile per tanti motivi: al mattino per effetto delle visite, medicazioni e fisioterapia non avevo molto tempo a disposizione, in più il dolore e la terapia farmacologica mi hanno reso molto debole a un certo punto e anche la concentrazione ne ha risentito”.

E’ andata comunque benissimo, 103 e una discussione che lui stesso ammette di essere durata meno di dieci minuti. Lorenzo immagina che la commissione gli sia venuto incontro data la situazione ma, tuttavia, è soddisfatto non solo per il risultato personale. Il messaggio di speranza che emerge all’esterno è di grande rilevanza.