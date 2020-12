Agustina Gandolfo ha mandato i fan in estasi postando un paio di fotografie molto belle: la ragazza mette le sue gambe in primissimo piano.

Agustina Gandolfo è una donna bellissima ed è dotata di un fisico da sogno. L’argentina è una modella e blogger di successo. La 24enne è famosa nel nostro paese per essere la compagna dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Agus ama far impazzire i suoi fan e soprattutto i supporter dell’Inter con scatti a dir poco stupefacenti.

La Gandolfo, poco fa, ha messo in rete un paio di fotografie meravigliose. La ragazza indossa una gonna molto corta che mette in risalto le sue gambe incredibili. Ogni contenuto condiviso sui social dalla classe 1996 non passa mai inosservato.

Agustina Gandolfo, outfit da capogiro: che gambe!!

Agustina, nell’ultimo scatto condiviso sui social, sfodera un outfit stupefacente. La gonna corta mette in risalto le sue magnifiche gambe e anche il suo didietro è in primissimo piano. Anche la camicetta indossata dalla modella non è per niente male.

“Ultimo giorno di calore, è ora di tornare al freddo polare”, sta scritto nella didascalia. Il post ha già raccolto 20mila cuoricini e numerosissimi commenti. I fan amano inondare i suoi contenuti di parole ed emoticon eloquenti, più apprezzamenti vari.

Agus, qualche giorno fa, ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi ammiratori postando uno scatto incredibile. La 24enne indossava un costume a perizoma che valorizzava il suo fondoschiena da paura. Le sue curve continuano quindi a deliziare l’enorme platea di fan.