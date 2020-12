Iva Zanicchi e il covid, come sta la cantante dopo la malattia

Iva Zanicchi ha dovuto far fronte al Covid-19 in queste ultime settimane. Ma come sta adesso?

Iva ha dovuto patire i fastidi causati dal coronavirus ma adesso sembra stare di nuovo. Non a caso, è tornata al centro del clamore mediatico per le dichiarazioni fatte nel programma di Mario Giordano.

La cantante nei giorni scorsi è stata ospite del programma Fuori dal coro su Rete 4 e si è scagliata contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Iva Zanicchi adesso sta bene e attacca contro Giuseppe Conte

“Sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta?”, così ha esordito la cantante. Ha voluto commentare la conferenza stampa che il premier ha fatto a Palazzo Chigi per presentare l’ultimo Dpcm in cui ha chiarito quali saranno le misure per il periodo natalizio.

Conte ha colto l’occasione della conferenza per difendere la sua fidanzata Olivia Paladino per il caso della scorta che è stato sollevato da Le Iene.

LEGGI ANCHE–>Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: dopo 20 anni d’amore lavoreranno insieme

La Zanicchi ha raccontato di aver sentito le parole di Conte mentre era in ospedale per il Covid. Iva Zanicchi è apparsa particolarmente contrariata durante il suo intervento nel programma di Mario Giordano.

“Ma si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate, certe stupidate…C’è un comune in Emilia che da una riva all’altra non si possono vedere perché cambia comune, dai suvvia…”, ha concluso così il suo intervento Iva Zanicchi.

Ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, Iva Zanicchi nei giorni scorsi ha raccontato quanto siano state terribili le settimane in cui ha dovuto lottare contro il Covi-19. Lei e la sorella sono guarite in 9 giorni, ma il fratello Antonio purtroppo l’ha pagata cara: “Si è ammalato, aggravato e morto in otto giorni”.

La cantante ha raccontato di aver ricevuto una chiamata dall’ospedale per dare l’autorizzazione per sedare il fratello, ma che non si sarebbe mai aspettata di dover ricevere la notizia della sua scomparsa in un secondo momento.

Con le lacrime agli occhi la Zanicchi ha racconto nel programma di Canale 5 di essere stata una sorta di seconda mamma per il fratello, raccontando di aver salutato con una video chiamata.