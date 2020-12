Carlo Conti non sta bene: “Ho paura e non avete idea per chi”

Carlo Conti ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato delle sue condizioni e ha analizzato il suo periodo di recupero.

Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Dopo il contagio di inizio novembre, il 59enne è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive di Careggi a Firenze. Nonostante il ricovero, Conti ha sia presentato ‘Tale e Quale Show’ in autoisolamento in diretta da casa ed era anche intervenuto telefonicamente direttamente dall’ospedale.

Carlo è intervenuto telefonicamente durante la puntata odierna di Cartabianca su Rai Tre. Il conduttore del Festival di Sanremo del 2015, 2016 e 2017 ha parlato delle sue condizioni e ha svelato alcuni retroscena interessanti.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

Carlo Conti è intervenuto durante la puntata di oggi di Cartabianca. Il 59enne ha parlato delle sue condizioni. “Sto bene, direi bene. Il ricordo è abbastanza lontano, ho ancora qualche acciacchetto, non mi so ancora vestire bene (scherza). C’è ancora un po’ di stanchezza, il virus ti lascia un po’ di stanchezza, un po’ di debolezza, ti lascia strascichi e non sono al 100% ma al 97%”. Il nativo di Firenze ha elogiato l’operato dei medici e degli infermieri ha spiegato di non sapere dove ha preso il virus. Come se non bastasse, Carlo ha parlato dei suoi pensieri più grandi. “Sono sincero, non ho mai avuto paura e non era preoccupato perché ero in un ottimo reparto. L’ossigeno l’ho tenuto poco con le cannette al naso, una settimana, mentre la febbre solo il primo giorno. Ero preoccupato per casa, pensavo a mia moglie e mio figlio e speravo che il loro tampone fosse negativo”.

Il conduttore fiorentino è stato ricoverato in ospedale nello stesso periodo di Gerry Scotti. Per fortuna i due grandi uomini della televisione italiana sono guariti e hanno ripreso le loro attività.