Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: sfida in tv. Chi sarà il vincitore

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo saranno rivali il prossimo 12 Dicembre. Entrambi in tv ma su due reti e con programmi diversi

La nascita della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è fatto vecchio e noto a tutti. Correva l’anno 2005 e quella che all’inizio era solo una collaborazione artistica fra due cantanti diventò altro. La situazione generò scandalo, non solo per la differenza d’età fra i due (circa 20 anni) ma anche perchè allora il cantante era sposato con Carmela Barbato, dal 1986.

Ne è passata di acqua sotto i ponti. Anna e Gigi iniziarono la loro storia che, fra alti e bassi, è durata 15 anni. L’epilogo è giunto qualche mese fa, poco prima del lockdown. Con una dichiarazione ufficiale i due hanno sancito pubblicamente la fine decidendo di troncare i rapporti soprattutto per salvaguardare il figlio avuto insieme nel 2010, Andrea.

LEGGI ANCHE –> Chiara Ferragni con il pancione, il gesto di Leo per la sorellina emoziona tutti – VIDEO

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: rivali sugli schermi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> Regina Elisabetta, un dipendente della Royal Family svela il segreto

I due cantanti saranno sul piccolo schermo entrambi il prossimo 12 Dicembre. Anna Tatangelo, infatti, ricopre il ruolo di giudice nella trasmissione All together Now, condotta da Michelle Hunziker, in onda sulle reti Mediaset. Suoi compagni d’avventura J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga.

Gigi D’Alessio, invece, sarà protagonista di una serata su RaiUno dedicata alla solidarietà grazie a Telethon. Affiancato da Rocio Munoz Morales e Serena Rossi, presenterà un programma per supportare una raccolta fondi per cause nobili, particolarmente sentite in un anno delicato come il 2020. Sul palco si avvicenderanno diversi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. D’Alessio è impegnato ultimamente anche a The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Alessio (@gigidalessioreal)

Sarà sfida dunque tra i due che saranno in onda contemporaneamente. Il vincitore sarà decretato grazie ai dati auditel.