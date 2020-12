La semifinale di “All Togheter Now” ha regalato infinite emozioni tra i concorrenti e i giudici di gara: Anna Tatangelo fa piangere un giudice

E’ stato una carico di emozioni e commozioni ad All Togheter Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker che questa volta si è lanciata anche lei nella “mischia” dei giudici. Il programma ha coinvolto tantissimi telespettatori, già dalla prima puntata, con i concorrenti che non hanno quasi mai sfigurato.

Durante la semifinale, andata in onda lo scorso 5 Dicembre, i riflettori si sono spostati sui moderatori del talent. J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Ognuno di loro si è immedesimato nell’altro, dedicando il brano musicale di più grande successo della loro carriera.

Tra i giudici, esibizionisti della penultima puntata spiccano due figure risolute, quali Anna Tatangelo e Francesco Renga, che molto spesso manifestano pareri discordanti, sul giudizio dei concorrenti

All Togheter Now, la sorpresa in studio tra i “giganti” della musica

La semifinale di All Togheter Now ha regalato al pubblico in fermento, un’esplosione di emozioni infinite. In attesa della finalissima e del vincitore tra i concorrenti, i giudici del parterre, ai piedi della conduttrice Michelle Hunziker si sono esibiti con un omaggio reciproco che ha addirittura commosso qualcuno.

Prima della ripresa del programma con i soliti parallelismi e divergenze, gli esperti hanno cantato un “pezzo” del brano di successo, che nel passato ha lanciato le ambizioni di carriera di ciascun “arbitro”.

Tra questi spiccano le voci di Anna Tatangelo e Francesco Renga, che prima di tornare a “darsele di santa ragione” tra i concorrenti di gara hanno alimentato le emozioni in studio. In particolare la rapper ha cantato un “pezzo” del brano “Tracce di te”, che il cantante di Udine aveva dedicato alla madre scomparsa

Nell’ascoltare il ritornello intonato da Anna Tatangelo, l’ex di Ambra Angiolini non si è trattenuto dal versare lacrime di nostalgia e commozione. Il “contagio emozionale” si è esteso anche tra il pubblico di casa e qualche altro “gioiello” del mestiere in studio. Tra tre giorni andrà in onda la finalissima del talent di All Togheter Now, che riserverà quasi certamente altri momenti di eccitazione: non perdetevela!