Matrimonio a prima vista Italia, in arrivo la nuova edizione: dove e quando

Matrimonio a prima vista Italia torna tra pochissimo e su un nuovo canale in abbonamento. Le novità a riguardo

Matrimonio a prima vista Italia sta per tornare. Ebbene sì, nemmeno il tempo di terminare con l’edizione di quest’anno che già è quasi pronta per essere sfornata un’altra. La quinta stagione del programma in onda su Real time ha avuto un ottimo successo e molto hanno fatto parlare gli intrecci fra le coppie di quest’anno. Sono super protagoniste del gossip ed i telespettatori anche dopo la fine del programma continuano a seguire le loro vicende.

Ecco perché, forse, la produzione ha deciso di non aspettare troppo tempo per tornare e cavalcare la cresta del successo attuale. A lanciare la bomba è Davide Maggio che parla di una possibile messa in onda già a gennaio. Pare che già ad inizio del nuovo anno dovremmo vedere i nuovi episodi senza aspettare la classica stagione.

Le anticipazioni non sono molte anche se la curiosità è già tanta. Per il momento è prematura avere notizie sulle coppie ma qualcosa sul programma si sa.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista 2020, Andrea parla della storia con Sitara (Spoiler)

Matrimonio a prima vista Italia, le prime novità

Se di anticipazioni sulle coppie ancora non se parla ma sappiamo già che la nuova stagione di Matrimonio a prima vista non sarà più in onda su Real Time.

I grandi fan della trasmissione dovranno cambiare abitudini perché dovranno collegarsi alla piattaforma streaming, sempre dello stesso gruppo, Discovery+ che dal 4 gennaio sostituirà Dplay, per vedere i nuovi episodi.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista Italia, Nicole Soria è fidanzata. Chi è?

Per gennaio dunque solo gli abbonati potranno vedere immediatamente Matrimonio a prima vista. Per il momento, infatti, non si sa quando e sé i nuovi episodi verranno trasmessi su Real Time. Chi vorrà seguire le nuove avventure delle coppie dovrà per forza abbonarsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il passaggio verso l’abbonamento per seguire il programma è stato graduale. Nelle ultime due edizioni alla fine della puntata su Real Time su Dplay erano già caricati le anteprime dei nuovi episodi. Un modo per incuriosire o stimolare a vedere tutto in modo più rapido e fluido che ha funzionato con il traghettamento totale del programma sulla piattaforma.