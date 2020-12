Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 dicembre: Vittorio ha una proposta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 dicembre: Vittorio ha proposta per Beatrice. Nel frattempo Federico affronta Silvia.

Vittorio e Pietro sono sempre più complici ed uniti, tanto che il ragazzo ha chiesto allo zio di rimanere a lavorare al Paradiso al fianco di Rocco e Armando. Pietro è finalmente felice, ma dentro si sé è anche dispiaciuto per la madre, costretta a lavorare come donna delle pulizie per potersi mantenere. Beatrice è troppo orgogliosa per chiedere aiuto al cognato Vittorio, ma lui, arguto come sempre, ha già capito tutto. Nel frattempo Marcello è ancora nei guai. Il Mantovano lo ricatta e Roberta crede ancora che tutto fili liscio e che presto convivranno a Bologna. Le cose non si mettono affatto bene per il povero barista.

Leggi anche -> Rosalinda Celentano, l’indiscrezione: perché finì la sua storia con Simona Borioni

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 dicembre: Federico affronta Silvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo&Nicoletta🌼 (@ilparadisodellesignoredaily)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 10 dicembre: la minaccia di Bill

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio avrà un’idea per aiutare Beatrice. Prima di diventare madre, la donna ha iniziato a studiare per diventare ragioniera, ma non ha mai portato a termine il suo percorso di studi. Adesso, con un po’ di fortuna ed un piccolo aiuto da parte di Piero, il direttore del Paradiso potrebbe aiutare la cognata a rimettersi in carreggiata.

Nel frattempo Marcello sta cercando di prendere le distanze da Roberta per tenerla al sicuro. Peccato che questo la ragazza non lo sappia e veda l’allontanamento del fidanzato come un disinteresse nei suoi confronti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓶𝓪𝓻𝓽𝓪_𝓮_𝓿𝓲𝓽𝓽𝓸𝓻𝓲𝓸 ❤️ (@marta_e_vittorio)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Silvia avrà un malore ed Umberto correrà in suo aiuto. Dopo aver saputo la notizia, Federico deciderà finalmente di tornare sui suoi passi e di parlare con la madre.