Beautiful, anticipazioni puntata 10 dicembre: la minaccia di Bill

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: mentre Brooke si prepara ad affrontare Ridge, Bill mette i puntini sulle i con Shauna.

Su richiesta di Thomas, Danny ha rivelato a Brooke tutto ciò che sa sulla presunta notte d’amore di Shauna e Ridge. La Logan è sconvolta, furiosa ed amareggiata. Non può credere che Ridge l’abbia tradita davvero con la sua peggior nemica. In preda ad una crisi, la donna decide di tornare dal marito, che nel frattempo ha avuto un aspro confronto con Liam. Il giovane Spencer si è detto preoccupato per la sorte di Douglas, minacciato dal suo stesso padre. Ridge ovviamente si sente offeso per come il suo primogenito viene trattato dall’intera famiglia, ma non può negare che Thomas abbia un problema ed abbia bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Leggi anche -> Rosalinda Celentano, l’indiscrezione: perché finì la sua storia con Simona Borioni

Beautiful, anticipazioni 10 dicembre: Brooke affronta Ridge

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)