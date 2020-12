Maschera al caffè per rassodare la pelle del viso: le ricette migliori

Il caffè è senza ombra di dubbio una delle bevande più popolari al mondo. Una bevanda molto buona che può rivelarsi molto utile anche per rassodare la pelle del viso. Si tratta di un vero e proprio alleato per la salute. In questa bevanda, ci sono antiossidanti che svolgono una funzione molto positiva.

Per adesso, non è clinicamente dimostrato che le maschere al caffè siano in grado di rassodare la pelle del viso. Per preparare, ad esempio, una maschera al caffè cocco e cannella munitevi di caffè in polvere, 1 cucchiaino di cannella in polvere e ¼ tazza di olio di cocco.

Scaldate l’olio di cocco a fuoco basso, facendo attenzione a non farlo né bruciare e né bollire. Unite anche gli altri ingredienti e mescolate il tutto con un cucchiaio di legno. Una volta pronta, applicate la maschera facendo dei massaggi su viso e collo. Lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con l’acqua tiepido e con un panno umido.

Realizzare una maschera a base di caffè

In alternativa, potete realizzare una maschera con zucchero, caffè, miele e olio. Per farlo, munitevi con 1 tazza di caffè, 2 cucchiai di miele, 1 tazza di zucchero di canna e 3 cucchiai di olio di oliva. Mescolate tutti gli ingredienti fino a creare una maschera che sia densa e molto semplice da applicare. Una volta applicata su collo e viso, massaggiate bene e lasciate agire fino a farla asciugare del tutto. Risciacquate, poi, con l’acqua tiepida. La cosa migliore è applicarla una volta alla settimana.

Anche una maschera al caffè e miele. Può essere molto utile. Prendete un cucchiaino di caffè in polvere e 1 cucchiaino di miele e mescolate il composto fino ad ottenere una pasta omogenea. Applicate, poi, la maschera ottenuto su collo e viso con dei massaggi circolari. Lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con acqua fresca. Asciugate con un asciugamano e, infine, applicate la crema idratante.

Maschera con caffè, miele e yogurt

Sono tantissime le ricette a disposizione per preparare una maschera a base di caffè, yogurt e miele. Occorrono 1 cucchiaino di caffè solubile, 2 cucchiai di yogurt e 5 cucchiai di miele biologico. La prima cosa che dovete fare è mescolare tutti gli ingredienti e applicare la maschera. Lasciate in posa per 20 minuti e, poi, risciacquate tutto con l’acqua tiepida e massaggiate. Infine, potete procedere con l’applicazione di una crema idratante.

Come avete potuto notare non è difficile preparare una maschera per il viso al caffè. Oltre ad essere molto semplice da fare, rappresenta un vero e proprio punto fermo per la routine di bellezza. Questo tipo di maschere, però, devono essere considerate come un complemento.

Per migliorare la vostra pelle, infatti, è importante anche avere delle buone abitudini. Innanzitutto, cercate sempre di dormire bene. Effettuate almeno una volta a settimana la pulizia del viso e struccatevi sempre, in modo da non lasciare alcun tipo di residuo di make up.

La costanza è fondamentale. Quindi, non perdete tempo e mettete in pratica tutte questi piccoli accorgimenti.