Olimpia , la donna che fece impazzire Paolo Bonolis . Il Video

Olimpia Madonia racconta il suo incontro con Paolo Bonolis che le ha cambiato la vita: “Mio marito mi ha detto di prendere questo treno…”

Uno dei personaggi più amati di ‘Avanti un altro‘, Olimpia Madonia ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua risata contagiosa e a distanza di 5 anni ancora non è finita nel dimenticatoio dei telespettatori.

“Ho scritto per lungo tempo alla redazione sperando che la mia richiesta venisse accolta ma sono sincera, ho partecipato solo per vincere dei soldi” aveva commentato in una recente intervista la donna di origine siciliana. Olimpia infatti vive ad Asti ma ha le radici siciliane e questa sua solarità sicuramente ne è la testimonianza.

Nonostante la popolarità, le abitudini di Olimpia non sono cambiate: “lavoro in un call center, un lavoro che mi piace molto. Sono madre e moglie e mi dedico con grande trasporto alla famiglia”.

Non era stato programmato questo suo successo, la risata di Olimpia ha incuriosito così tanto Paolo Bonolis che ha posto l’attenzione su di lei mentre partecipava come concorrente allo show ed è diventata un vero e proprio tormentone per i social tanto da fare il giro del web ancora a distanza di tempo.

Infatti la sua caratteristica non è stata studiata a tavolino: “spesso in giro mi chiedono di ridere in quel modo ma non capiscono che è una cosa spontanea, che mi viene naturale solo quando ho davvero bisogno di ridere”.

Come ha reagito la famiglia di Olimpia?