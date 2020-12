Sara Croce bellissima al tramonto in Puglia con un abito bianco-FOTO

La bonas di Avanti un’altro è bellissima in bianco al tramonto in Puglia dal suo fidanzato, lo scatto è da favola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La bellissima Sara Croce condivide su Instagram uno scatto in cui la ritrae come immacolata in abito bianco con alle spalle un tramonto che sembra dipinto. La bella bonas si trova in Puglia dal compagno Gianmarco Fiory, condivide uno scatto abbracciata a lui con alle spalle il mare, che incanto. I due sembrano davvero innamorati e affiatati. Ormai è qualche mese che si frequentano e sembra andare a gonfie vele, lei scende in Puglia quando può a trovarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Wanda Icardi compie gli anni e condivide uno scatto da modella-FOTO

Sara Croce sempre più bella e sensuale nei suoi scatti, fa impazzire gli utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

La bella Sara è sempre più bella e sexy negli scatti su Instagram, fa impazzire i suoi followers che la ricoprono di complimenti e ammirazione. La Croce qualche settimana fa però si è infastidita dal poco tatto di un utente che sotto alla foto che ritrae lei, Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri, condivida da quest’ultima sul suo profilo Instagram.

A quanto apre questo utente avrebbe scritto che preferisce la Ruggeri alle due bionde che a lui non piacciono, usando però termini poco carini e la Croce non ci è stata e ha risposto:”sei proprio un signore”, quest’altro le scrive che è la sua opinione e che non voleva offenderla. La Croce continua e scrive:“Certo ci mancherebbe! Ma è il rispetto che manca nella tua frase, si possono dire gli stessi concetti in maniera differente”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Francesco Facchinetti, rivelazione in pubblico: “Voglio essere come lui” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

La Croce dimostra quindi di avere un bel caratterino oltre la bellezza che è chiara ed evidente quella, non se le manda a dire e non le sfugge niente alla ragazza. Bisogna stare attenti ad offenderla o a dire qualcosa che non le piace altrimenti si rischia di ricevere una risposta secca.