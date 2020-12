Avete mai visto al figlia di Amadeus? Sono davvero identici – FOTO

Avete mai visto la figlia di Amadeus? Si chiama Alice, ha 23 anni ed assomiglia tantissimo al celebre conduttore.

Quante volte vi viene voglia di andare a sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno, quante volte si sono sposati o com’erano da giovani? Seguite la rubrica di Yeslife per essere sempre aggiornati sugli aneddoti e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi scopriamo qualcosa di più riguardo ad Alice, la figlia primogenita di Amadeus. Non immaginereste mai quanto si assomigliano!

Amadeus e la figlia Alice: orgoglio di papà

Si chiama Alice Sebastiani la figlia di Amadeus e di Marisa di Martino, alla quale il celebre conduttore è stato legato per 14 anni prima di conoscere Giovanna Civitillo.

La ragazza è piuttosto riservata e non si conoscono molte informazioni su di lei, ma circa un anno fa il profilo di coppia di Amadeus e Giovanna condivise alcune foto e video della sua laurea in Fashion Business, conseguita con lode all’Istituto Marangoni di Milano.

Dalle poche informazioni reperibili sul web, sembra che Amadeus abbia sempre incentivato la carriera della figlia e l’abbia sostenuta anche negli anni trascorsi a Londra per motivi di studio.

Oltre ad Alice, il conduttore ha anche un figlio più piccolo, Josè Alberto Sebastiani, nato nel 2009 dalla relazione con Giovanna Civitillo.