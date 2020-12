Wanda Icardi compie gli anni e condivide uno scatto da modella-FOTO

Domani è il compleanno della moglie di Mauro Icardi, Wanda e lei condivide uno scatto per annunciare il gran giorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara compie gli anni domani e condivide uno scatto da modella per ricordare a tutti il gran giorno, compie 34 anni. La famosa casa di gioielli Cartier ha già mandato qualche “pensiero” a Wanda in occasione del suo compleanno. Quest’anno i festeggiamenti non saranno certo in grande stile come l’anno scorso a Parigi con tantissimi invitati che facevano il trenino a ritmo di musica.

Wanda compie gli anni tra poco ma non potrà festeggiare come gli anni scorsi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Purtroppo la storia non si ripeterà poiché in vista delle restrizioni rigide in tutto il paese dovute all’emergenza coronavirus, sarà difficile poter organizzare una grande festa in stile Wanda Icardi. Questa mattina ha condiviso una storia su instagram dove mostra i suoi pargoletti mentre facevano colazione, sarà proprio con loro che passerà il compleanno la showgirl e ovviamente con suo marito Mauro. Un compleanno in famiglia come sarà anche il natale in famiglia, perché non si può rischiare ora che abbiamo tutti ottenuti dei miglioramenti.

La Francia sta valutando se allentare le misure anti covid ulterirormente dal 15 dicembre, infatti già da qualche settimana avevano riaperto negozi proprio in vista del natale. Tuttavia in questo momento la Francia non è tra i paesi messi meglio in quanto contagi, infatti non stanno calando i casi, ieri ne hanno registrati 11.300 in più. L’obiettivo è raggiungere i 5000 casi al giorno per poter allentare ulteriormente le restrizioni, nei prossimi giorni decideranno cosa fare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Per questo è molto difficile che Wanda possa festeggiare in grande domani, ma staremo a vedere cosa si inventerà la showgirl dell’eccesso. Certo non si accontenterà di un compleanno a bassi toni, organizzerà qualcosa di grandioso anche a casa con i suoi figli e suo marito. Staremo a vedere.