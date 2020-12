Somministrato farmaco sbagliato. Bambini con la Sindrome del lupo mannaro

Somministrato farmaco sbagliato a dei bambini in Spagna. Si sono ritrovati il corpo ricoperto da peli: sindrome del lupo mannaro

Sono 17 i bambini spagnoli coinvolti in uno scandalo che riguarda la somministrazione erronea di un farmaco. 14 di essi sarebbero sotto l’anno di vita. 10 si trovano in Cantarbia, quattro in Andalusia e tre nell’area di Valencia.

I fatti. La vicenda ha avuto inizio nella metà del 2019 quando due farmaci sono stati consegnati in alcune farmacie delle città di Valencia e Granada: le etichette erano state applicate in modo inesatto. Ai bambini venne prescritto l’omeprazolo, usato generalmente per trattare il reflusso gastroesofageo e per neutralizzare i bruciori di stomaco frequenti. Non è un rimedio che dà sollievo immediatamente ma prevede un’assunzione prolungata nel tempo di almeno 14 giorni consecutivi.

Somministrato farmaco sbagliato. Scandalo in Spagna

I piccoli hanno assunto invece il minoxidil, composto chimico usato per il trattamento dell’alopecia. Ne è conseguito che nell’arco di qualche giorno i bambini si sono ritrovati ricoperti di peli. I primi a parlare della questione sono stati Daniel ed Amaya, i genitori di una bimba di 22 mesi a cui sono spuntati improvvisamente i baffi. Successivamente anche tutto il resto del corpo ha visto un incremento della peluria.

Si è scoperto poi che il loro non è stato l’unico caso. Il Ministero della salute spagnolo ha immediatamente ritirato i lotti dal mercato. Ormai però i bambini avevano sviluppato la sindrome del lupo mannaro. Nonostante sia passato più di un anno e mezzo dai fatti e i pazienti siano stati trattati con un “antidoto”, molti di essi continuano ancora a soffrire di questa rara situazione.

Le famiglie hanno sporto denuncia presso il tribunale ma ancora non è stato individuato il responsabile. I danni psicologici sono gravissimi. Daniel e Amaya hanno raccontato: “Un giorno l’abbiamo portata al parco per fare una passeggiata. I bambini più grandi l’hanno chiamata scimmia pelosa e nonostante lei sia ancora piccola capisce già tutto”.