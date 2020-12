William Shakespeare è il primo essere umano di sesso maschile a ricevere il vaccino anti Covid. E’ successo nel Regno Unito. Ovviamente non è il famoso drammaturgo

Si chiama William Shakespeare il primo essere umano di sesso maschile ad aver ricevuto il vaccino targato Pfizer/BioNTech contro il Covid19.

Segue di poche ore la signora Margaret Keenan, un’ anziana di 90 anni, prima in assoluto a cui è stato somministrato. La donna, originaria di Enniskillen (Irlanda del Nord) ma residente a Coventry ha dichiarato di sentirsi una privilegiata. Attendeva questo momento da tempo. Ha trascorso la maggior parte del 2020 in isolamento per evitare contagi. Finalmente potrà stare del tempo con la mia famiglia e gli amici. Il vaccino è stato somministrato ieri, 8 dicembre, alle 6:31 del mattino, ora locale.

William Shakespeare si vaccina contro il Covid

Il signor William Shakespeare è la seconda persona al mondo a riceverlo. Ovviamente non si tratta del famosissimo drammaturgo, morto nel 1616. Si tratta di un caso di omonimia molto particolare. L’odierno Mr. Shakespeare ha 81 anni; come il celebre bardo è cresciuto nel Warwickshire e gli è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech a soli 20 miglia da Stratford-upon-Avon, città natale del sommo poeta inglese.

Anche lui riceverà la seconda dose del farmaco tra 21 giorni. L’uomo ha dichiarato: “Innovativo, non è vero? Potrebbe fare la differenza per le nostre vite d’ora in poi. È l’inizio del cambiamento delle nostre vite”.

La vicenda ha innescato l’ilarità sul web. Sono stati moltissimi i commenti ironici: “Vaccinare o non vaccinare: questo è il problema”, “Tutto è bene quel che finisce (non ancora) bene”.

Anche la regina Elisabetta e il principe Filippo riceveranno il vaccino all’inizio del prossimo gennaio. Il Regno Unito ha già ricevuto 800mila vaccini, tuttavia ne sono stati ordinati 40 milioni dalla Pfizer.