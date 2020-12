“Sei un mostro!”: la madre della vittima di 16 anni si dispera

Louise Smith, ragazza di soli 16 anni, è stata uccisa dal marito della zia. La madre della vittima è disperata.

Un mese fa, Shane Mays è stato accusato di omicidio colposo dalla Winchester Crown Court. L’uomo di 30 anni, originario di Havant, nell’angolo sud-est dell’Hampshire, è stato arrestato perché colpevole della morte di Louise Smith. La scomparsa della ragazza, di soli 16 anni, risale al VE day (Victory in Europe Day), l’8 maggio, data in cui si celebra l’armistizio tra Germania e forze alleate. Il cadavere è stato ritrovato 13 giorni dopo, nell’area boschiva di Havant. Il corpo, parzialmente bruciato, riporta evidenti segni di violenza sessuale, quali anche ripetuti colpi sulla testa. Ossa e struttura del viso sono completamente frantumate e la mascella risulta staccata dal cranio. La madre della vittima è ancora in preda alla disperazione.

“Sei un mostro” grida la donna in lacrime all’assassino

Shane Mays è stato condannato all’ergastolo per il terribile gesto. L’assassino aveva attirato la giovane Louise Smith nel bosco di Havant Thicket, luogo in cui l’ha ripetutamente colpita sul volto, causandole ferite fatali. In seguito, il killer ha abusato di lei e le ha dato fuoco, col tentativo di occultare il cadavere insieme agli atroci segni dell’aggressione. “Questo sarebbe il peggior incubo di qualsiasi genitore e ora lo sto vivendo proprio io.” confessa in lacrime Rebbecca Cooper. “Mi hai portato via una parte di me e non potrò mai riaverla indietro.” Il dolore è straziante, l’assassino è un mostro, ripete la madre di Louise: “Ha stravolto la mia esistenza. Non riesco più a dormire e a mangiare, la mia vita è un disastro.”

Il signor Mays è stato condannato all’ergastolo dalla Winchester Crown Court. L’uomo deve scontare una pena, pari a un minimo di 25 anni per l’omicidio di Louise Smith.