Caterina Balivo è una dama bianca, posa da una donna che non deve chiedere mai FOTO

Caterina Balivo è una dama bianca, posa da una donna che non deve chiedere mai. La conduttrice ha fatto impazzire i suoi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha esordito con Miss Italia e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa: con il suo sorriso ha conquistato davvero tutti, come dimenticare la sua conduzione a Festa Italiana? Con quel programma si fece conoscere veramente da tutti, e quello è stato soltanto l’inizio di una carriera che l’ha portata ad essere onnipresente nelle nostre case tutti i pomeriggi con i programmi che ha condotto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Caterina Balivo bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Dopo Detto Fatto, ha cominciato Vieni da Me. Un atto di coraggio molto grande da parte sua, che conduceva il programma di successo (attualmente condotto da Bianca Guaccero), ma lei decise di scommettere tutto su questo nuovo format. All’inizio non riscosse un grande successo, motivo per cui il programma venne molto criticato e anche la sua scelta di cambiare, ma lei disse che era normalissimo perché i telespettatori erano abituati a Detto Fatto e che Vieni da Me aveva bisogno di tempo per carburare. E così fu. Vieni da me è diventato uno dei programmi più amati degli ultimi anni.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Oppini fuori dal Grande Fratello, lo strazio di Zorzi, reazione assurda

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Quest’anno ha deciso di lasciare il programma, ora che è all’apice del successo, per fare qualcosa di completamente nuovo e di cambiare. Dove la vedremo?