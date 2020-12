Antonella Mosetti danzereccia. Il ballo sul web è esplosivo: che fisico – VIDEO

Antonella Mosetti trasforma il web nella sua personale pista da ballo e invita tutti a seguirla. Ci ha preso gusto e torna su Instagram più in forma che mai

Non è La Rai fu un programma cult che accolse molte delle showgirl che fecero carriera nel corso degli anni nel panorama televisivo italiano. Anche Antonella Mosetti era tra le fila delle ragazze più gettonate e amate dal pubblico, pupilla di Gianni Boncompagni. Si sposò giovanissima con Alessandro Nuccetelli e il suo matrimonio venne portato sul piccolo schermo in uno speciale intitolato Fiori d’arancio a Non è la Rai. Da lui ebbe una figlia, Asia, con la quale ha partecipato in tempi recenti al Grande Fratello Vip.

Ha ottenuto piccoli ruoli in produzioni cinematografiche ma la televisione e la danza rappresentano da sempre i suoi primi amori. Spesso ha preso parte a numerose trasmissioni nella veste di prima ballerina: da Ciao Darwin ( a fianco di Paolo Bonolis) a Paperissima Sprint, Quelli che il calcio…, Casa RaiUno (solo per citarne alcuni).

Si è reinventata opinionista e giurata negli ultimi anni. E’ apparsa recentemente in programmi come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live ( insieme a Barbara D’Urso) e All Together Now ( condotto da Michelle Hunziker ).

Antonella Mosetti: i commenti di plauso e quelli al vetriolo degli haters

Il ballo è sempre stato al centro della vita e della carriera di Antonella Mosetti. Adesso, con divertimento, ironia e sensualità, porta la sua passione su internet. Ci ha preso gusto, infatti da parecchio tempo i suoi profili social sono colmi di stacchetti in cui la showgirl trasforma la sua casa in una discoteca arrangiata.

Gli stacchetti generano ilarità e controversie. Una cosa è certa: la Mosetti (45 anni compiuti ad agosto) appare in una forma a dir poco strepitosa. Nell’ultima carrellata di video pubblicata a favore dei suoi quasi 700 mila follower su Instagram, con jeans e top striminzito, mette in mostra degli addominali incredibili e un corpo decisamente tonico.

Tanti i commenti di plauso: “Preziosa, sensuale, pregiata, vellutata”, “Bellissima”, “Incantevole come sempre”. Arrivano anche quelli degli haters: “Ma come fate a dire bella che non si riconosce più? Sembra un’ altra persona; più bella prima”, “Silicone a go go”, “Ridicola”.