Belen Rodriguez e la dedica speciale ad Antonino Spinalbese: mai così esplicita

Belen Rodriguez è sempre più innamorata del suo Antonino Spinalbese: di recente, la showgirl gli ha dedicato una dolcissima frase su Instagram

Ormai non c’è più alcun dubbio: l’amore fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non conosce limiti. Nonostante l’ultima paparazzata abbia lasciato pensare che tra i due fosse avvenuta una furiosa litigata, la recente dedica della showgirl ha messo a tacere tutti.

“Mi alma entera“, scrive la conduttrice di Tu Si Que Vales, postando una foto con il fidanzato. L’uomo viene da lei definito come la sua “intera anima”: una dichiarazione d’amore forte e chiara, quella di Belen, mai pronunciata prima nei confronti di un uomo.

Neanche verso l’ex marito Stefano De Martino, il quale, tuttavia, sembra completamente preso da una nuova fiamma.

Belen Rodriguez chiama i carabinieri al bar: cosa è accaduto?

Il fatto accaduto qualche giorno fa, in un bar di Roma, ha destato immediatamente la preoccupazione dei followers. Belen, che si trovava in compagnia di Antonino Spinalbese, l’hairstylist suo fidanzato, ha deciso di punto in bianco di chiamare i carabinieri: era davvero furiosa.

La showgirl, tuttavia, non ha affatto litigato con il 25enne, come i followers hanno ipotizzato. Semplicemente, la coppia si è ritrovata circondata dai paparazzi, che non hanno smesso neanche per un istante di fotografarli e disturbare la loro quiete.

La Rodriguez, indispettita, si è precipitata a chiamare i carabinieri, i quali si sono recati sul posto. Dopo aver stilato un verbale, questi hanno costretto i paparazzi ad allontanarsi dalla coppia. Tuttavia, stando ad una fonte di Oggi, le cose non starebbero proprio così.

Il settimanale ha infatti descritto un clima di nervosismo instauratosi tra Belen ed il fidanzato: sarebbe dunque questo il motivo per il quale i due erano insistentemente vessati dai paparazzi.

Stando all’ultima foto pubblicata dalla showgirl, tra i due sembra essere tornato il sereno. Belen e Antonino sono innamoratissimi, e non consento a nessuno di mettere in discussione il loro rapporto.