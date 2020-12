Elena Santarelli elegante e di classe anche se in casa. Jeans e camicetta le stanno da favola ma c’è altro che colpisce

Elena Santarelli più bella e serena che mai. In un momento così difficile per l’Italia e il mondo intero, Elena Santarelli non si abbatte. La showgirl e super mamma, seguitissima sui social, fa compagnia quotidianamente ai suoi follower.

Una schiena immensa che arriva a 1,8 milioni di utenti. Elena si è sempre distinta non solo per la sua bellezza, ma anche per la classe, l’intelligenza e la forza. Ha dato prova di essere una donna coraggiosa, che non si arrende, che lotta e vince anche le battaglie più dure.

E lei di battaglie ne sa qualcosa. Negli scorsi anni, infatti, ho dovuto combattere insieme a suo marito Bernardo Corradi contro la malattia del figlio Giacomo, nato nel 2009. Un periodo non facile che Elena ha documentato sui social e dal quale dopo un lungo percorso sono usciti vincitori. Nel maggio 2019, ha potuto gridare al mondo la sua gioia più grande: “Giacomo è guarito!”.

Su questa difficile avventura anche un libro e tanti progetti benefici a sostegno di chi ha bisogno. Ed oggi Elena lancia dei consigli su come stare in compagnia anche se a distanza, come sempre super bellissima. Per vedere la foto vai alla pagina successiva.

Elena Santarelli, eleganza e classe: straordinaria