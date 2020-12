Emily Ratajkowski nuda con il pancione davanti allo specchio: tutti in piedi – FOTO

La modella Emily Ratajkowski anche incinta fa impazzire i fan, si fa vedere sui social completamente nuda dopo la doccia. Divina

Emily Ratajkowski tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta. La bellissima modella sei mesi fa si era fatta vedere per la prima volta con il piccolo pancione, pubblicando un video in cui si mostra in posa per la copertina di Vogue a cui ha concesso un’intervista esclusiva annunciando la sua prima maternità.

Il futuro papà Sebastian Bear-McClard, attore newyorkese, si è fatto vedere poco in questi mesi, lei invece, ma mai come in questi mesi di gravidanza appare affascinante, sexy e femminile. Sensuale lo è sempre stata ma in questi mesi si è intensificata la sua carica sensuale, occhi grandi e capelli chiari, anche la pelle sembra più bella e luminosa.

Emily Ratajkowski ha infiammato ancora una volta il web nelle ultime ore con uno scatto che la ritrae nuda davanti lo specchio del bagno dopo la doccia. Il vetro è appannato, vediamo solo la pancia e le gambe ancora affusolate e longilinee, con un braccio scatta la foto e con l’altro si copre il seno rigoglioso. La testa è oscurata, si intravvede un asciugamano che le sostiene i capelli bagnati.

Emily Ratajkowski ultraterrena, nuda sullo specchio del bagno

Lo scatto ha fatto impazzire i fan perché oltre alla pancia ben in vista, lei non indossa nulla per coprire il fisico mozzafiato che ancora riesce a permettersi. Il vapore acqueo creato nel bagno la riesce a nascondere a malapena, lei non fa nulla per camuffare la sue forme di cui è estremamente orgogliosa.

Su Instagram con i suoi scatti provocanti, che mettono in evidenza le sue forme mozzafiato, continua ad infiammare il web, la gravidanza nonostante le abbia dato qualche rotondità in più, l’ha resa anche più gentile e affabile, più umana alla vista di tutte quelle persone che la credevano una dea di perfezione mistica.

Emily Ratajkowski oltre ad essere una delle modelle più belle al mondo è anche un’influencer seguitissima sui social, ben 27milioni su Instagram, dove condivide spesso la sua quotidianità. L’ultimo scatto in poche ore ha ottenuto 960mila like.