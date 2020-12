Guendalina Tavassi ancora presa di mira su Instagram per via di una foto di lavoro nella quale si mostra con una bottle in mano

Guendalina Tavassi cerca di ritornare leggermente alla normalità. L’influencer ed ex gieffina non ha vissuto un periodo facile. Qualche settimana fa, infatti, il suo profilo Icloud è stato hackerato e da lì sono stati rubati alcuni video intimi girati per suo marito.

Subito Guendalina ha denunciato l’accaduto sui social andando anche a sporgere denuncia dalle forze dell’ordine. Nei giorni successivi all’accaduto è scomparsa un po’ dai social, ha spiegato che era successa una cosa molto grave e che quello che riguardava il suo intimo doveva rimanere tale e invece la sua privacy era stata violata in modo violento e ingiusto.

I video hanno fatto in brevissimo il giro del web insieme ad altri, a detta dell’ex gieffina, che non erano nemmeno suoi ma che sono stati spacciati per tali. Il folto mondo della rete sappiamo quanto sia intrigato e subdolo e Guendalina c’è finta dentro nel modo peggiore. Ma lei che è sempre simpatica e solare si sta riprendendo e da un po’ di giorni ormai è tornata più attiva che mai. Come l’hanno presa i follower? Lo vediamo insieme.

Guendalina Tavassi, la foto con la bottle fa partire i commenti

Guendalina Tavassi in atmosfera natalizia torna piano piano sui social. La procace influencer ha postato infatti una nuova foto sul suo profilo Instagram in cui si mostra davanti all’albero di Natale. Una foto di lavoro quella in questione scattata per la sponsorizzazione di Fitvia, il brand di prodotti dimagranti di cui l’ex gieffina è una delle ambassador.

In tenuta sportiva Guendalina mostra la bottle del marchio, quella che come spiega nel suo post si trova nella collezione dedicata all’inverno, è la Thermo Mug Lilla che mantiene i the caldi e aiuta a “mantenere la pelle luminosa ed idratata”.

Nulla di nuovo insomma se non fosse per i commenti poco piacevoli arrivati sotto i suoi scatti. Commenti che alludono a quello che l’influencer faceva nei video che sono stati rubati. I commenti verso di lei e il possibile uso della bottle sono indegni ed indecorosi.

“Nuovo giochino?” scrive un utente e da lì tanti altri che lo seguono con allusioni davvero poco carine nei suoi confronti, sotto un post innocente poi e di stampo lavorativo. Sappiamo che a Guendalina non faranno piacere ma lei con la sua gioia di vivere e la sua forza sarà andare avanti più carica di prima.