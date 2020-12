Monica Bellucci, l’immagine dai suoi archivi conquista i fan – FOTO

Monica Bellucci ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, un’immagine proveniente dai suoi archivi

Non esiste foto di Monica Bellucci che non lasci chiunque la guardi letteralmente a bocca aperta. D’altronde la sua è una bellezza senza tempo. Il suo fascino non teme il trascorrere degli anni. Anche oggi, all’età di 56 anni, Monica delizia i suoi fan con sue immagini, a dir poco meravigliose, come in questa per Vogue.

Non è un caso dunque che ancora adesso tutto il mondo ci invidi l’attrice umbra. Meravigliosa, sensuale e dall’indiscutibile talento nella recitazione, Monica raccoglie un successo dietro l’altro nel piccolo e grande schermo e anche sul web. Infatti anche sui social network la Bellucci è uno dei personaggi più seguiti e apprezzati. Il suo profilo Instagram fa registrare numeri davvero importanti.

