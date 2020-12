Vittoria Puccini, outfit impeccabile: la mano cade sulla scollatura… FOTO

Vittoria Puccini, nell’ultimo scatto postato su Instagram, si mostra impeccabile come sempre: il tailleur le calza meravigliosamente, la posa della mano evidenzia la scollatura

“Facile, chic e terribilmente sexy“, è la didascalia dell’ultimo post Instagram di Vittoria Puccini, che continua a regalare agli utenti la propria bellezza mozzafiato. La sensualissima attrice ha rivelato ai propri followers qual è l’outfit con cui si sente più a proprio agio. La risposta ha stupito tutti: l’affascinante Vittoria apprezza particolarmente il tailleur maschile, composto da giacca e pantalone.

Ai fan, tuttavia, non sfugge il dettaglio che la rende a dir poco irresistibile: la mano della Puccini, appoggiata sul petto, sembra valorizzare ancora di più la scollatura.

Vittoria Puccini in “La fuggitiva”: in onda dalla prossima primavera

“Sono una donna innocente alla ricerca della verità“: così Vittoria Puccini descrive il personaggio interpretato in La fuggitiva. Si tratta di una fiction di genere thriller, coprodotta da Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, e sarà tramessa su Rai 1 dalla prossima primavera.

La Puccini interpreterà Arianna Comani, la protagonista femminile della storia, accusata dell’omicidio del marito. “Da tranquilla moglie di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo“, ha rivelato Vittoria, raccontando anche come questo ruolo l’abbia messa alla prova fisicamente.

La scena più difficile? Quella in cui l’attrice doveva simulare l’uscita da un’auto in fiamme. La Puccini ha infatti narrato di essersi fatta male, cadendo sul brecciolino a causa del buio. “Sono imprevisti del mestiere“, ha commentato la protagonista.

E, in merito al personaggio di Elisa di Rivombrosa – la fiction che, più di ogni altra, ha contribuito alla sua notorietà -, l’attrice ha rivelato di sentirsi molto distante da quei tempi. “Sono passati vent’anni! È assurdo accennare ancora a quel personaggio“, ha dichiarato Vittoria, pur non rinnegando le molteplici possibilità che quel ruolo le ha offerto.

Tuttavia, come ribadito dalla Puccini, il lavoro di attrice implica il cimentarsi continuamente in avventure sempre nuove: e lei ha inseguito questa passione fin dagli esordi.