La finale di X Factor si fa sempre più tesa: ecco chi è il secondo eliminato della puntata. I due concorrenti rimasti si contendono ora il primo posto.

Dopo l’eliminazione di N.A.I.P., il confronto ad X Factor si è fatto sempre più acceso. La seconda manche ha visto gli ultimi tre concorrenti rimasti esibirsi con dei medley dei loro brani più riusciti all’interno del programma. I Little Pieces of Marmelade hanno scelto I Am the Walrus dei Beatles, Bullet With Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins e Gimme All Your Love degli Alabama Shakes; Blind ha scelto la sua cover rivisitata di Bambino/Per me è importante e i due inediti Cicatrici ed Affari Tuoi; Casadilego infine ha portato Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell.

X Factor, il terzo classificato della finale

Alla fine della seconda manche, il voto del pubblico ha decretato che a lasciare il palco doveva essere Blind. Il rapper scoperto da Emma si aggiudicano quindi il terzo posto all’interno del talent.

Nonostante l’eliminazione, il giovane rapper si è preso comunque una grande soddisfazione quando gli è stato comunicato che il suo inedito, Cuore Nero, è disco d’oro ancora prima dell’uscita dal talent.

Con l’uscita di Blind si chiude una pagina di X Factor: il concorrente dell’Under Uomini è stato l’ultimo eliminato della serata. Rimangono ora in gara Casadilego ed i Little Pieces of Marmellade, che si contenderanno l’ambito premio. La cantante di Hell Raton ed il gruppo di Manuel Agnelli si sfideranno ora con i loro cavalli di battaglia.