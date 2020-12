Prosegue la finale di x Factor 2020: ecco chi è il primo eliminato della prima manche. Gli altri tre proseguiranno la gara.

Al via la finale di X Factor 2020. La puntata, articolata in due manche, ha visto i concorrenti esibirsi in duetto con i propri giudici di categoria. Il pubblico ha dunque potuto assistere ad una spettacolare performance dei Little Pieces of Marmelade, che hanno fatto tremare il palco insieme a Manuel Agnelli sulle note di Veleno degli Afterhours e ad un emozionante duetto di Emma e Blind con La Fine di Tiziano Ferro e Nesli. È stata poi la volta di un esplosivo N.A.I.P. con una versione rivisitata di Lollipop di Mika ed infine Casadilego ed Hell Raton, con Stan di Eminem.

X Factor, il quarto classificato della finale

Il primo eliminato della finale è N.A.I.P. Il concorrente di Mika si aggiudica dunque il quarto posto del talent show canoro.

La seconda manche vedrà ora Casadilego, Blind e i Little Pieces of Marmellade sfidarsi con un madley dei loro migliori brani. Il “Best Off” vuole dunque essere un omaggio del percorso dei ragazzi ad X Factor.