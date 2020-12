Eleonora Incardona, quella scollatura profonda che manda fuori di testa – FOTO

Nuovo scatto provocante per l’imprenditrice Eleonora Incardona, stavolta la scollatura sul decolleté è davvero ai limiti dell’illegalità

La ex cognata di Diletta Leotta nonostante la fine della relazione con il fratellastro Mirko Manola continua la sua personale gara sui social con lei. La ragazza 28enne Eleonora Incardona colpisce sempre più per le sue forme a clessidra armoniche e sinuose, che i fan apprezzano a commentano nel suo feed con grande entusiasmo.

450mila sono i fan che la seguono nelle sue giornate e che commentano sempre con grande affetto le sue stories e i post condivisi. Eleonora continua a pubblicare scatti ai limiti dell’illegalità, sensualissimi, che la vedono protagonista indiscussa della macchina fotografica.

Nello scatto appena pubblicato sulla sua pagina Instagram la ritroviamo con una canotta nera scollatissima che fa vedere abbondantemente il suo seno generoso, l’ampia collana che indossa al collo distrae solo parzialmente dal tripudio che fornisce ai suoi follower.

Eleonora Incardona augura buon weekend ai fan, un particolare salta però all’occhio

La vista è mozzafiato, viso inclinato verso sinistra che segue il braccio appoggiato sulla gamba, occhi incorniciati da un trucco importante e capelli lucidi e sinuosi. “Finalmente weekend…ma non vedo l’ora di mostrarvi tutte le novità della prossima settimana 🤩” scrive a corredo della foto che la vede al Private Watch Club di Milano, dove ha la sua sede lavorativa.

Nella foto però non passa inosservato un particolare: alle spalle di Eleonora si erige una colonnina di marmo bianca che raffigura una mano mentre fa il dito medio, un gesto irriverente, ma che forse la stessa influencer ha voluto indirizzare a qualcuno in particolare.

Per lei invece tutto sta andando a gonfie vele, l’attività che ha da poco inaugurato sembra procedere molto bene, tanto che anche una passeggiata in centro a Milano in queste giornate così cupe ha qualcosa di magico. Oggi si è intrufolata anche all’apertura dello store di Victoria Secret che ha aperto i battenti nella capitale. Chissà cosa avrà acquistato?