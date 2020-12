Marika Fruscio, vestito spettacolare: esce tutto di fuori, che décolleté – FOTO

Marika Fruscio ha mandato il web in tilt con una foto incredibile: la showgirl indossa un vestito spettacolare con décolleté in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

Marika Fruscio è una donna bellissima ed esplosiva. I suoi incredibili scatti pubblicati in rete fanno sempre sognare i numerosissimi fan. La showgirl è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 725mila follower. La 41enne è una tifosa appassionata del Napoli e non a caso è spesso protagonista nelle trasmissioni dedicate alla squadra azzurra. La sua carriera iniziò con i reality show: la Fruscio prima partecipò a “Playmen Tv – la casa delle play girls”, per poi passare a Mediaset a ‘Uomini e Donne’. Dopo l’esperienza a ‘Ciao Darwin’, la classe 1979 realizzò anche un meraviglioso calendario.

Marika, poco fa, ha condiviso uno scatto incredibile lasciando poco spazio all’immaginazione. La nativa di Agrate Brianza indossa un vestito favoloso che mette in risalto il suo décolleté prosperoso.

Marika Fruscio, vestito spettacolare: che décolleté!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)



Marika, dopo aver stuzzicato la fantasia dei fan con uno scatto in cui indossa una minigonna cortissima, ha nuovamente mandato il web in tilt. La showgirl, nell’ultima foto postata su Instagram, indossa un vestito favoloso che valorizza il suo lato A incontenibile. La bellezza del suo viso non passa comunque inosservata. Le sue curve stupefacenti, comunque, sono protagoniste indiscusse delle fotografie.

“Innamorata di questo vestito”, ha scritto la lombarda nella didascalia, comunicando ai follower la sua presenza in diretta televisiva in un programma calcistico. Il post ha già raccolto 6mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Sempre bellissima”, “Sei stupenda Marika”, “Sublime”, “Come sei graziosa”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marika Fruscio (@marikafruscio10)

La Fruscio, nella giornata di ieri, aveva già dato un assaggio ai fan pubblicando una foto in cui indossava una camicetta che faceva fatica a contenere il suo stratosferico décolleté.