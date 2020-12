Francesca Michielin bellezza acqua e sapone. Fascino irresistibile | FOTO

Francesca Michielin pubblica uno scatto in cui esibisce il proprio fascino. Di una bellezza acqua e sapone, la cantante riceve gli apprezzamenti dei followers

La splendida Francesca Michielin è una bellezza tutta acqua e sapone. Nonostante, in passato, la cantante sabbia spiazzato i fan con degli scatti a dir poco provocanti, la semplicità e la naturalezza che la contraddistinguono sono sempre rimaste intatte.

La giovane star ha annunciato, tramite Instagram, la propria presenza virtuale alla diretta di Maker Faire Rome, la principale fiera europea dell’innovazione.

I fan, che la seguono con costanza ed ammirazione, hanno espresso la felicità nel poter rivedere la loro beniamina: “Ti seguiremo“, “Tutti sintonizzati“, le scrivono.

Fedez-Michielin: confermata la presenza al festival di Sanremo

Di recente, una notizia ha letteralmente fatto impazzire i followers di Francesca Michielin. Lo scoop riguarda il prossimo festival di Sanremo, che, stando alle dichiarazioni di Fiorello e dello stesso Amadeus, si farà. Tra i concorrenti in gara quest’anno, troveremo Fedez, ma il marito di Chiara Ferragni non canterà solo: stando alle indiscrezioni, ad accompagnarlo ci sarà proprio Francesca.

Non è la prima volta che i due cantanti si ritrovano a collaborare. Il singolo “Cigno nero“, inserito in un album del rapper, li vide uniti in un duetto: la canzone, nell’ultima settimana del 2014, venne certificata doppio disco di platino dalla FIMI. Fedez e Francesca ripeterono l’esperienza, duettando nuovamente nel brano “Magnifico“, anch’esso parte di un album di Fedez.

Il cantante di Milano, di recente premiato assieme a sua moglie per l’impegno dimostrato nel pieno dell’epidemia, calcherà il palco dell’Ariston. E non sarà solo: secondo le indiscrezioni, sarà proprio la Michielin ad affiancarlo. Se i rumors corrispondessero a verità, assisteremmo ad un vero e proprio battesimo per Fedez: si tratterebbe, infatti, della sua prima partecipazione al festival.

Francesca, al contrario, ha già affrontato il palco più importante d’Italia, guadagnandosi un meritatissimo secondo posto. Nel 2016, con il brano “Nessun grado di separazione“, si classificò dietro gli Stadio.