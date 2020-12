Elisa De Panicis, dècollète scoperto e curve in vista: biondo celestiale – FOTO

La web influencer Elisa De Panicis regala uno scatto casalingo meraviglioso ai follower, attoniti da una bellezza celestiale: forme in vista

In un periodo molto difficile che stiamo attraversando, Elisa De Panicis è l’eccezione alla regola. La modella e influencer di Desio, provincia di Monza e Brianza ha sorpreso tutti con il suo fascino a dir poco “colossale”.

Soubrette di fama internazionale è meglio conosciuta in Italia, grazie agli incontri intimi con il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo. Esaltata da questa unica e improponibile avventura sotto le lenzuola non ha più smesso di far parlare di sè, sia in positivo che in negativo. La modella lombarda è stata protagonista qualche giorno fa di un’organizzazione di “massa”, in occasione del suo compleanno. Amiche, parenti e tante altre persone hanno preso parte ad un evento indimenticabile nonostante le restrizioni anti Covid in vigore.

Ecco perchè la web influencer in rampa di lancio è finita sotto l’occhio del ciclone delle critiche

Elisa De Panicis, riscatto alla moda su Instagram

Fascino “letale” e fisico strepitoso, tipico di una silhouette. Elisa De Panicis, quando sceglie di mostrarsi sotto i riflettori è una sentenza di bellezza e classe sopraffina. Dopo i commenti discordanti sull’evitabile organizzazione di massa al grande evento dell’anno, la web influencer di Desio non ha lasciato alcun commento a tal proposito.

A rompere il ghiaccio è stata nuovamente la sua straordinaria eleganza. Questa volta, il testimone ufficiale dei suoi scatti all’avanguardia è senz’altro Instagram. Lei ha sempre creduto in se stessa e questa volta ancora di più.

Nell’ultima apparizione sui social network sembra la statua di una “Dea dell’Olimpo”, appena forgiata dal migliore scultore dell’epoca. A rendere accattivante il ritratto di Elisa è un paesaggio “casalingo” artisitco e romantico, riempito di quadri e oggetti di valore. Mentre la De Panicis non ha alcun prezzo di fronte ad una bellezza che si rinnova ogni giorno sempre più.

Pantaloncino corto fiorito e un top azzurro con tanto di scollatura e dècollète mozzafiato: le curve rotonde in vista non sono affatto un dettaglio di poco conto e incoronano la protagonista, tra le migliori dive dell’ultima epoca