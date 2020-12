Conoscete Francesca Vaccaro? Bella e molto più giovane di suo marito, sta al fianco di un personaggio della tv famoso e stimato

Francesca Vaccaro è una delle donne più invidiate d’Italia. è la moglie del presentatore più amato, uno che è entrato nelle nostre case a piccoli passi e ci ha rubato il cuore. Parliamo di Carlo Conti, il conduttore Rai amatissimo da tutto il pubblico della televisione.

Un uomo molto riservato Carlo che non ama molto parlare della sua vita privata. In tutto questo, al suo fianco, c’è sua moglie, Francesca Vaccaro. Lei 11 anni più giovane di lui ha rapito il cuore di colui che per diverso tempo era rimasto single e rubacuori.

I due si sono conosciuti dietro le quinte di “Domenica In”, dove lei faceva la costumista. Da allora tutto è cambiato, Carlo ha cambiato vita e dal loro matrimonio è nato il loro piccolo Matteo.

Un amore a prima vista per Carlo Conti che ha rivelato che prima di conoscerla, era malato di “Dongiovannite”, un termine usato dallo stesso conduttore per indicare che era un amante delle donne in senso lato, poi con Francesca tutto è cambiato. “Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”.

Ecco che così a 50 anni Carlo Conti ha trovato l’amore, quello che lui definisce vero e puro.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti, la loro storia d’amore

Fra Francesca Vaccaro e Carlo Conti è stato tutto molto veloce ma sincero. I due si sono frequentati un solo anno e poi hanno deciso subito di sposarsi. “Una conseguenza naturale” l’ha definita Conti che ha raccontato di dover tutto a sua moglie.

I due si sono detti sì il 16 giugno 2012 con Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo, che ha fatto da testimone di nozze e con una bella festa sulle colline fiorentine.

Due anni dopo è arrivato Matteo, il grande orgoglio del presentatore: “il mio spettacolo più bello” lo ha definito il suo noto papà che non ha occhi che per lui. Si diverte a vederlo crescere, a capire come ogni cosa rappresenta una nuova conquista.

“Altro che guardare la televisione, è lui lo show più bello – ha detto in una intervista – Certe volte, a tavola, io e mia moglie passiamo un tempo infinito a guardarlo, senza dire niente”.

E tra Carlo e Francesca è cambiato qualcosa? Assolutamente no a dispetto di quello che alcune voci dicono. Un rapporto maturo che si compone di amore e complicità senza gelosia. Un legame profondo che ha portato Carlo a definire Francesca la donna della sua vita: “la persona con cui mi diverto a scherzare, a giocare, a parlare di cose importanti”.