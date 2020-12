Striscia la notizia, Valerio Staffelli finisce in ospedale: tutta colpa di Bolle

A Striscia la notizia: Valerio Staffelli in codice giallo in ospedale. La consegna del tapiro a Roberto Bolle finisce male

Finisce in ospedale Valerio Staffelli a causa di una consegna di quello che è l’ormai consolidato trofeo della trasmissione di Antonio Ricci, il tapiro d’oro. Colui che è il messo per eccellenza del premio in oro, è stato protagonista di un episodio poco carino.

Come raccontano gli autori della trasmissione sul sito di Striscia la Notizia, lo Staffelun come lo chiamano in amicizia alcuni conduttori, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale san Gaetano Pini di Milano dopo il suo tentativo di consegnare il tapiro d’oro a Roberto Bolle.

Il ballerino non ha ben gradito il gesto, e c’è da dire che non è certo il solo, e appena uscito dagli studi Rai si è rifiutato e non si è voluto fermare con il noto inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Ma come sappiamo Staffelli non demorde e lo ha raggiunto a casa.

È qui che è successo l’incidente che ha richiesto il codice giallo in ospedale. Prima il portiere dell’étoile di fama mondiale ha cercato di tenerlo lontano poi il taxi “probabilmente nel tentativo di accompagnare l’attapirato passeggero fino all’ingresso del portone è salito sul marciapiede e sul piede dell’inviato di Striscia” raccontano gli autori del programma.

Gli animi si sono un po’ riscaldati e c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine prima che Staffelli è stato portato in ospedale.

Striscia la notizia, Staffelli in ospedale: il motivo del tapiro a Bolle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Staffelli (@valerio_staffelli)

Ma perché Valerio Staffelli voleva consegnare il tapiro d’oro a Roberto Bolle? Una figura del suo calibro cosa avrà mai potuto combinare l’étoile conosciuto in tutto il mondo? Secondo Antonio Ricci e il suo staff uno smacco che non si sarebbe dovuto permettere vista la sua fama.

Il celebre programma di Canale 5 lo vede attapirato per via della sua performance che la Rai ha trasmesso il 7 dicembre in occasione della riapertura della Scala che quest’anno ha visto la sua prima storica a porte chiuse per via della pandemia.

Secondo Striscia il balletto eseguito da Bolle è stato proposto come inedito ma per il programma di Ricci sarebbe invece una riproposizione e un rimontaggio di una sua esibizione proiettata per il 75esimo anniversario dell’ONU registrata a New York.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Sarà davvero così? Il dubbio resta visto che il protagonista non ha voluto dare spiegazioni.