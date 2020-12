Giulia Valentina, in lingerie ma con le calze spaiate. La FOTO è sublime

L’influencer Giulia Valentina si fa vedere davanti l’albero di Natale con i suoi due cagnolini, indossa un top di pizzo rosso ma l’occhio cade sulle calze…spaiate

“Indovinate chi ha l’altra metà della mia calza ♥️ da quattro amiche e un paio di jeans a due amiche e due paia di calze spaiate è un attimo”. Dopo Intimissimi che l’ha vista solo qualche giorno fa indossare un bellissimo pigiama di seta color rosso – lo stesso di Elisabetta Canalis – adesso è la volta di Calzedonia.

Troviamo la bella influencer Giulia Valentina davanti l’albero di Natale seduta sul divano della sua casetta milanese, luci soffuse e addobbi festosi che ravvivano l’ambiente intorno a lei. Indossa un bel top di pizzo rosso e jeans bianchi, ai piedi però le calze sono spaiate, una rossa ed una grigia: l’allusione che ci dà con il testo a corredo della foto è che proprio Chew e Guè, le sue due chihuahua, siano le artefici di questo dispetto.

62mila like per lo scatto e commenti dei fan molto entusiasti per gli scatti dei suoi pelosi che tanto sono amati dai fan che la seguono tutti i giorni.

