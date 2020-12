5 rimedi per labbra morbide ed idratate anche in inverno.

Capita a tutti di avere le labbra secche o screpolate con l’arrivo dell’inverno. Soprattutto ora, in cui si indossano le mascherine, le nostre labbra hanno bisogno di un’idratazione ancor più profonda. Per questo oggi ti suggeriamo 5 semplici rimedi per avere labbra sane ed attraenti.

Le labbra sono coperte solamente da uno strato di pelle molto delicato che tende a soffrire molto sia le tossine, sia il freddo ed i raggi solari.

Per questo motivo risulta davvero difficile avere labbra setose ed idratate, soprattutto con l’arrivo della stagione invernale.

Ora poi, con l’utilizzo della mascherina, la situazione non è affatto migliorata. Le labbra sono sì più protette dal freddo e dal vento ma, di contro, ci si preoccupa molto meno di curarle. Non essendo visibili a nessuno si dimentica spesso di idratarle con dei burro cacao o con dei rossetti.

Oggi ti proponiamo dei metodi semplicissimi ed efficaci per rinvigorire le tue labbra, in modo da renderle morbide e toniche.

Scopriamoli insieme.

Labbra morbide ed attraenti: 5 consigli

Accade sempre più spesso di accumulare cellule morte ed impurità sulle labbra senza neanche accorgersene. Se non si interviene, con il passare del tempo, potrebbero fuoriuscire macchie, screpolature ed altri problemi che comprometterebbero la bellezza delle tue labbra.

Per questo, avere delle maggior accortezze, in particolare modo in inverno, risulta quasi obbligatorio.

La cosa positiva è che si tratta di tutti piccoli problemi che possono essere risolti in modo semplice e naturale.

Inserisci questi consigli nella tua routine di bellezza giornaliera e non te ne pentirai.

Il primo prezioso consiglio è quello di eliminare tutte le cellule morte insediate nelle labbra. Si tratta di un fenomeno comune che si manifesta tramite la formazione di piccole pellicine. Ti basterà utilizzare un prodotto esfoliante per rimuoverle e donare di nuovo morbidezza alle labbra. E’ possibile acquistarli già pronti o procedere con un fai da te con ingredienti come zucchero e miele.

Dopo aver effettuato uno scrub rigenerante, idrata le tue labbra in profondità. I cambiamenti di temperatura repentini ed il vento freddo invernale, sono fattori che vanno ad influire negativamente sulla salute e bellezza delle labbra. Quindi, idratale più volte al giorno con prodotti specifici. I migliori ingredienti per un’idratazione profonda sono tutti i burro cacao o le creme contenenti olio di oliva, olio di mandorla o burro di karitè.

Un altro aspetto molto importante da tenere sempre sotto controllo è quello della pulizia delle labbra dopo aver mangiato. I resti alimentari, oltre che nei denti, possono finire sulla superficie delle labbra. Quindi macchie e secchezza possono dipendere anche dai cibi rimasti sulla bocca. Per questo ricordati di pulire sempre, in modo accurato e delicato, la tua bocca dopo i pasti. Soprattutto se hai mangiato cibi salati o piccanti.

La salute e la bellezza della tue labbra è poi connessa per la maggior parte, all’idratazione del corpo. Assumere una dose corretta di acqua al giorno (almeno 2 litri) è fondamentale per facilitare l’ossigenazione e mantenere le labbra ben idratate.

Infine, l’ultimo consiglio è quello di evitare il fumo. Fumare influisce da sempre in modo negativo sull’aspetto dei denti. In più, i danni vengono causati anche sulla pelle delle labbra. Le tossine presenti nel fumo vanno infatti ad accelerare il processo di invecchiamento della pelle e ad alterare l’idratazione naturale.

Se tieni alla salute delle tue labbra e vuoi mantenerle sane e morbide, puoi seguire questi consigli. In più, ti suggeriamo uno scrub eccezionale per rendere le tue labbra idratate e toniche.

Scrub fai da te per labbra toniche ed idratate

Abbiamo detto come sia importante per prima cosa, procedere con un’esfoliazione accurata delle labbra. In questo modo si elimineranno tutte le tossine e le cellule morte presenti.

Lo scrub andrebbe eseguito almeno una volta a settimana o ogni 10 giorni. In questo modo si vanno a rimuovere tutti gli strati più superficiali dell’epidermide, che sono in continuo contatto con gli agenti esterni.

Si tratta di uno scrub molto semplice, con pochi ingredienti e tutti facilmente reperibili.

Ti basterà prendere un piccolo recipiente dove andrai ad inserire, 2 cucchiaini di zucchero, 2 cucchiaini di olio di oliva e sempre 2 cucchiaini di miele. Amalgama il composto ed aggiungi successivamente delle foglie di menta ben tritate.

Se puoi, utilizza lo zucchero di canna grezzo. Questo perché, essendo meno trattato, risulterà meno fino rispetto a quello classico. In questo modo, i suoi granelli andranno ad agire più efficacemente all’interno del composto. La menta invece, servirà a tonificare le tue labbra. Per questo, se puoi, utilizzala fresca!

Se possiedi un contenitore richiudibile puoi conservare il tuo scrub, altrimenti preparalo sul momento ogni volta che ne hai bisogno.

Per quanto riguarda l’applicazione, ricordati di procedere con movimenti delicati. Massaggia ogni parte delle labbra con movimenti rotatori ed infine, risciacqua abbondantemente togliendo ogni residuo.

Le labbra sono una delle parti più attraenti del corpo. Per questo è arrivato il momento di dedicargli le giuste attenzioni e di curarle nel modo adeguato. Segui questi consigli ed otterrai delle labbra oltre che ben idratate, super sane!