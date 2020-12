Grande Fratello Vip, lutto in puntata: “Si è interrotto tutto”. Cristiano Malgioglio oggi ha raccontato della morte di sua madre avvenuta 26 anni fa, quando lui era in concerto

Oggi c’è una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la terza dove c’è Cristiano Malgioglio come concorrente. Il famoso cantante questa sera ha avuto modo di raccontarsi grazie a qualcosa che è accaduto in settimana: con i preparativi del Natale, Cristiano è sprofondato in una angoscia perché le feste gli fanno pensare ai suoi genitori che non ci sono più. Mentre i ragazzi preparavano l’albero, lui si è sfogato con Tommaso Zorzi e ha raccontato di quella brutta notte di ventisei anni fa, quando ha perso la sua mamma. Durante il concerto la musica si è interrotta all’improvviso, casualmente, e non sapeva che in quel momento la sua mamma lo stava lasciando. Un segno del destino che lo ha sconvolto tantissimo.

Cristiano ha poi raccontato di essere stato fermato in aeroporto la mattina dopo, dei poliziotti si avvicinarono a lui e gli diedero la notizia. Lui esplose in un urlo disperato. Sedici anni fa poi ha perso suo padre, e anche se aveva 95 anni e a questo aveva cercato di prepararsi, continua ancora oggi a vivere di sensi di colpa. Quest’anno però vuole rimediare ai tanti anni che non è riuscito a festeggiare bene queste feste: ha deciso di farlo con i ragazzi nella casa e di indossare un vestito di sua madre per ricordarla. Un gesto bellissimo che sicuramente verrà apprezzato dalla sua cara mamma lassù, che veglia ogni giorno su di lui.

Dopo le lacrime, i sorrisi: Cristiano ha avuto modo di parlare con Iva Zanicchi, che in collegamento con lui gli ha fatto una sorpresa.