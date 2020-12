Amici 20, lite furiosa tra Arisa e Pettinelli: interviene Maria De Filippi. Le due professoresse oggi hanno discusso animatamente per il ruolo di Arianna nella scuola

Amici 20 quest’anno sta appassionando tantissimo i telespettatori. In particolar modo perché è un periodo storico complicato dove stiamo tutti a casa e abbiamo bisogno di distrazioni. I ragazzi sono stati messi nella scuola e cantano, ballano, si scatenano nelle loro passioni, e sono tutti capitanati da professori come Rudi Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. Quest’ultima è una new entry, una novità che è stata particolarmente apprezzata: è severa quando deve ma anche molto dolce, sensibile e divertente. Quando c’è da litigare però non si tira mai indietro: proprio durante la seconda puntata l’abbiamo vista discutere animatamente con Rudi, mentre oggi con Anna Pettinelli, per quanto riguarda il banco riservato all’alunna Arianna.

Amici 20, Arianna sarà l’alunna di Arisa: Anna Pettinelli non è d’accordo e litigano in puntata

Arianna ha discusso con Rudi, perché temeva di essere sbattuta fuori dalla scuola in quanto non riuscisse a trovare un professore disposto a prenderla con lei. Arisa invece è stata felicissima di prenderla con lei, in puntata la ragazza ha avuto modo di cantare e Anna è intervenuta dicendo di non essere d’accordo. Arisa a quel punto ha sbottato: “Stai mettendo in dubbio la mia professionalità“. Le due hanno cominciato a litigare, una discussione improvvisa e inaspettata: la cantante difendeva il talento di Arianna, dicendo di essere sicura della scelta che ha fatto. Maria De Filippi è intervenuta per riportare silenzio in studio e permettere alla ragazza di cantare.

Arianna è ancora un’alunna della scuola e Arisa le ha chiesto di non deluderla: questo sodalizio riuscirà a durare fino al serale?