GF Vip Tommaso Zorzi furioso nella notte annuncia: “Abbandono la casa”

GF Vip Tommaso Zorzi furioso nella notte: “Io abbandono la casa”. Il concorrente dopo la lite con Sonia Lorenzini si è arrabbiato e rivelato di non voler stare sotto il suo stesso tetto

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questo Grande Fratello Vip. Sono oramai tre mesi che è nella casa più spiata d’Italia, come tutti comincia ad avvertire forte la stanchezza di questo prolungamento come tutti. E l’arrivo di nuovi concorrenti di certo non allieva questa situazione: i nuovi sono carichi, sono pronti a lanciarsi in questa nuova esperienza mentre loro pensavano di aver quasi finito e sono troppo stanchi per gli scontri. Stanotte Tommaso però ha dovuto fare i conti con questa new entry, Sonia Lorenzini, che lo ha attaccato per delle storie ironiche che Tommaso l’anno scorso ha fatto su di lei. Appena entrata, i due hanno cominciato a litigare e hanno continuato anche dopo la puntata, dove l’influencer si è davvero molto arrabbiato.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e la crisi nella notte: “Io me ne vado”

Tommaso, infatti, non riesce a capacitarsi del fatto che Sonia abbia taciuto per un anno sulla questione e poi tirata fuori solo ora che sono in televisione e che è entrata nella casa. I ragazzi hanno cercato di calmarlo e di fargli capire che Sonia è stata sicuramente caricata dagli autori, ma lui si è sentito preso in giro dal programma, perché dopo novanta giorni una cosa del genere è stata veramente una pugnalata. Infatti, arrabbiato, stanotte ha rivelato di voler lasciare la casa e i ragazzi hanno provato a fermarlo facendogli capire che non può dargliela vinta in questo modo.

Giulia ha provato a ricordargli le parole che Francesco Oppini gli ha detto ieri sera e lui si è calmato.