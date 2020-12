Bambina di 3 anni muore assiderata a casa sua. La spiegazione della madre

Una bambina di 3 anni è stata trovata morta assiderata dalla sua famiglia all’interno della propria abitazione. La spiegazione della madre

Un tragico evento si è consumato a Satka, città meridionale della Russia. Una bambina di soli 3 anni di nome Angelina è stata trovata morta all’interno della propria abitazione. Le cause del decesso riguardano una grave ipotermia per essere stata esposta alla temperatura di -15°C. I genitori non si sono accorti di nulla fino al ritrovamento del suo corpicino, esanime.

Secondo il quotidiano The Sun, la famiglia della piccola avrebbe festeggiato il compleanno della sorella minore (1 anno) la sera precendente al decesso.

La madre, Svetlana Kuleshova (23 anni), ha raccontato alle forze dell’ordine di aver messo Angelina a dormire tranquillamente e, dopo poco tempo, di essere andata a letto anche lei insieme al compagno, Alexander (anch’egli 23 anni). Al risveglio, non trovando la bambina, hanno iniziato a cercarla. Era distesa nel corridoio, in una zona non riscaldata della casa.

Bambina di 3 anni muore. La madre: “Era sonnambula”

“L’abbiamo trovata nell’ingresso. Era sdraiata sul pavimento” – ha detto Svetlana. Secondo quanto riferito dai genitori, la piccola era affetta da sonnambulismo. “Ho messo a letto Angelina e si è addormentata prima di mezzanotte. Abbiamo guardato un po ‘di TV e siamo andati a dormire. Quando ci siamo svegliati la mattina, non l’abbiamo trovata. Molto probabilmente non ha trovato la maniglia della porta al buio e non è potuta rientrare.”

Le forze dell’ordine russe stanno indagando i genitori per negligenza per aver causato la morte di Angelina . Il funzionario delle forze dell’ordine locali Mikhail Krokhin, ha dichiarato: “L’inchiesta ha stabilito che la piccola si è allontanata da sola nell’area interna della casa. È entrata nel corridoio dove ha sofferto di ipotermia ed è morta”.

I servizi sociali hanno preso in affido temporaneo l’altra figlia di un anno di Svetlana, almeno fino al completamento delle indagini.