Silvio Berlusconi all’ex premier danese: “Le faccio conoscere mia moglie”

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è stato tirato in ballo da un filosofo di fama per un intreccio d’amore in realtà mai avvenuto…

L’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi vuotò il sacco in occasione di un incontro politico con l’allora presidente danese. Erano gli anni della sua legislatura al Governo e dei fitti impegni che lo tenevano occupato in giro per il mondo.

Tra un penisero al proprio Paese e l’altro, Il “Cavaliere”, così battezzato dal giornalista sportivo Gianni Brera svelava qualche retroscena sulla propria privacy. Oggi, dall’alto delle sue 84 primavere non riesce a restare attivo su più fronti, anche se c’è sempre qualcuno che in segreto è pronto a raccogliere pareri e confidenze.

L’ex leader di “Forza Italia”, nell’ultimo periodo ha combattuto contro la malattia da Covid-19, da ricoverato. Dopo le dimissioni ha fatto sapere di essersi ripreso, svelando a tutti il segreto di come ne è uscito

Silvio Berlusconi, l’amante nel segno di Veronica Lario

Il nome di Silvio Berlusconi in Italia non risuona forte come una volta. La realtà imprenditoriale del Cav è solida, ma oggi in Parlamento c’è chi fa le sue veci, per l’età ricorrente. Si dice che la manovra che ha portato all’apertura dello spostamento di bilancio in questo periodo di pandemia sia per volere “nascosto” dell’imprenditore di Arcore.

Le pressioni dietro all’attuale presidente Conte sarebbero opera proprio dei “mandanti” di Silvio. Chissà come si evolverà la storia e soprattutto se ci sarà un clamoroso ritorno al governo del Centro Destra?

Nel frattempo il “buon” Silvio è stato oggetto di Gossip, nelle ultime ore. L’oratore protagonista che ha rispolverato il suo nome sotto questo aspetto è Massimo Cacciari. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia si è confessato, in qualità di ospite da Peter Gomez, ribadendo che tra lui e Veronica Lario (ex moglie di Silvio Berlusconi) non c’era mai stato nulla.

“Non so chi si sia inventato una storia del genere, assurdo!” -. Eppure la voce grossa in tutti i sensi di Cacciari non collima affatto con le dichiarazioni dell’allora premier Silvio. Che in occasione di un incontro con il presidente danese, Lars Rasmussen lanciò una “stoccata” al filosofo/amante: “E’ un piacere averla conosciuta, posso presentarla a mia moglie Veronica, sembra più bello del Cacciari!?”.

Chissà se varrà o meno la risposta di Massimo, alla luce di questo ricordo: “Sarà stata una battuta, evidentemente in quella circostanza non si frequentavano più…” – conclude il filosofo