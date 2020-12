Lite in diretta a “Oggi è un altro giorno”: Vittoria Schisano esce dallo studio

L’attrice Vittoria Schisano durante un’intervista con Serena Bertone ha perso le staffe ed è uscita dallo studio. Il motivo un video del suo passato

Abbiamo imparato ad apprezzare Vittoria Schisano durante l’ultima edizione di “Ballando con le Stelle” e per la sua bravura è arrivata anche in semifinale, guidata dal maestro Marco De Angeli. L’attrice, all’anagrafe nata Giuseppe, non ama parlare della sua vita passata prima dell’operazione che le ha fatto cambiare sesso ed evita domande ed interviste che la mettono a disagio.

Classe 1983, Vittoria a 15 anni si è trasferita a Roma per studiare recitazioni e dopo molti anni di gavetta a teatro, nel 2005 ha esordito nel film “Mio figlio” al fianco di Lando Buzzanca, Caterina Vertova e Giovani Scifoni. Da lì un successo dopo l’altro. Nel 2016 è sulla copertina di Playboy, una rivoluzione perchè per la prima volta compare una donna che ha fatto un percorso di transizione.

Come detto non ama parlare del passato e oggi pomeriggio, intervistata alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” ha perso le staffe con Serena Bortone.

Vittoria Schisano sbotta con Serena Bertone, cos’è successo