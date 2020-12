Pandemia: 5 consigli per superare lo stress psicologico

Purtroppo lunghi periodi di quarantena possono determinare un aumento di casi di ansia, paura e stress. L’emergenza da coronavirus ha proiettato tutti in una sorta di limbo dove a mancare sono proprio le certezze. E’ però possibile superarlo tramite azioni concrete e quotidiane. Scopriamole.

La paura principale deriva senz’altro dalla possibilità di contrarre il covid-19. Da qui deriva l’ansia di ogni contatto quotidiano e quella del continuo utilizzo di gel e mascherine.

In più l’attesa, da sempre grande nemica dell’uomo. Si attende con ansia l’esito di un tampone, il bollettino giornaliero dei positivi nazionali ed i nuovi decreti Dpcm.

Si tratta di cambiamenti continui e mai scontati in cui a dominare è un sentimento di impotenza.

L’ansia ed il disagio dovuti al coronavirus ci rendono tutti uguali: sospesi e con un futuro incerto che risulta impossibile progettare.

L’ Organizzazione mondiale della Sanità ha definito tutto questo come: stress da pandemia.

Un problema reale che altro non è che la conseguenza del prolungamento dell’emergenza sanitaria. Da qui derivano stanchezza, irritabilità ed altri disturbi come quello del sonno.

Perciò, se tutte le misure di sanità pubblica sono necessarie, lo sono di certo anche quelle psicologiche. Ed è possibile superare queste difficoltà con delle azioni quotidiane, basate principalmente sulla concretezza.

Oggi siamo qui per aiutarti, scopriamo in che modo.

Superare lo stress da pandemia con piccole azioni quotidiane

Il primo passo è quello di organizzare la giornata. La cosa migliore che puoi fare, per iniziare a combattere lo stato di stress, è quello di conservare quanto più possibile la struttura della tua giornata abituale.

Mantenere la routine quotidiana ti farà sentire al sicuro e contribuirà a stabilire un senso di ordine.

Quindi, ricrea la tua quotidianità. Innanzitutto alzati e vestiti normalmente. Abbandona tute e pigiami durante la settimana e vestiti come ti vestiresti normalmente.

Poni molta attenzione ai tuoi orari. Cerca di rispettare la sveglia e di andare a dormire nella tua ora abituale. Questo creerà di nuovo un ritmo benefico per la salute sia fisica che mentale. E’ sbagliatissimo e deleterio per il tuo corpo modificare radicalmente gli orari del sonno.

Altro aspetto estremamente importante è quello di mantenere un ambiente circostante ordinato e pulito. Solitamente, quando ci si trova in situazioni già di per sé angoscianti ed ansiose, se la casa in cui siamo è sporca e caotica, può creare o aumentare la sensazione di “trappola”.

Coltiva le relazioni sociali. Il sostegno è uno dei principali fattori protettivi per la salute mentale. La solitudine non può che aumentare la sensazione di malessere. Perciò, se non puoi incontrare i tuoi familiari o parenti, ricorri alla tecnologia e riservagli uno spazio della tua giornata. Programmare un momento in cui condividere affetto ed amicizia è estremamente importante, perché radica un senso di protezione.

Se vivi con qualcuno puoi, a maggior ragione , programmare dei momenti della giornata da condividere. Piccole cose da fare e che possono contribuire a mantenere una buona atmosfera domestica. Vedere un film, allenarsi o cucinare la cena. Qualsiasi cosa purché fatta in compagnia.

Tieniti sempre in movimento. L’esercizio fisico ha effetti benefici non solo sul corpo ma anche, e soprattutto, sulla salute mentale. Un regolare esercizio fisico avrà degli effetti terapeutici sulla tua ansia.

Se puoi, concediti una bella camminata o una corsa all’aria aperta. Anche un allenamento a casa a corpo libero può scaricare le tensioni. Quindi, anche in questo caso, programma i tuoi allenamenti settimanali proprio come se andassi in palestra.

Si tratta di tutti aspetti concreti dove, stabilire una tabella di marcia con i propri spazi, diventa la salvezza.

A tutto questo può essere associato anche, e soprattutto, un atteggiamento di pensiero diverso. Vediamo in che modo.

Puoi scegliere come reagire

Scontato ma amaramente vero, è l’impossibilità di scegliere le situazioni della vita. Quello che si può scegliere è però l’atteggiamento e la posizione rispetto ad un problema o ad una difficoltà.

Quindi in questa situazione, in cui l’incertezza è il perno che muove il mondo, puoi comunque decidere la tua posizione.

Non deve essere per forza un atteggiamento positivo o di speranza forzata anzi, puoi anche scegliere di rimanere in una posizione cinica o rassegnata.

L’aspetto davvero importante e centrale è quello di fare una scelta. Una scelta che risponda solamente a te, al tuo modo di essere ed alle tue esigenze.

Continuare a ripeterti che “starai meglio quando tutto sarà finito” non ha senso se non lo pensi e non lo senti veramente.

Quindi, vivi il momento per quello che realmente è, rispettandoti e reagendo in maniera spontanea, senza nessuna forzatura.

Lo stress da pandemia non è certamente un aspetto da sottovalutare. E’ però possibile affrontarlo e superarlo davvero seguendo questi consigli. Inizia ora, non aspettare!