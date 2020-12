Paolo Rossi. Chi è Simonetta Rizzato, sua prima moglie e madre di Alessandro

Paolo Rossi. Ancora dolore e sgomento per la morte dell’ex calciatore, uomo simbolo del Mondiale del 1982. Tutto sulla sua prima moglie

La morte di Paolo Rossi ha causato dolore e un profondo senso di perdita per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, dividere lo spogliatoio con lui o scambiare una semplice conversazione. Un male incurabile, un tumore ai polmoni, lo ha portato via a 64 anni.

Parole di cordoglio sono arrivate da più fronti. Gianluca Vialli ha scritto sul suo profilo Instagram le seguenti parole: “Un idolo ed una delle persone più belle che abbia mai incontrato! Pablito per sempre”. Ciccio Graziani si è mostrato fortemente provato davanti alle telecamere di Pomeriggio 5; con la voce rotta dal pianto ha detto: “Ho perso non un compagno di squadra, di avventura ma un fratello. Paolo era gioioso, umile, divertente. Regalava a tutti un sorriso”.

Il saluto più dolce arriva dal figlio Alessandro: “Mio padre è stato un vero esempio, mi ha insegnato il coraggio nell’affrontare la vita con amore e ad essere altruista e generoso, a volere bene al prossimo. Mio padre era fatto così e ci ha amato veramente molto: è stato un papà fantastico, semplice ed umile“.

Alessandro ha promesso a Paolo Rossi che sarà una figura fondamentale per le sorelline, Maria Vittoria (11 anni) e Sofia Elena (8). Queste ultime sono figlie della seconda moglie del calciatore scomparso, Federica Cappelletti. Alessandro, invece, è nato dall’unione con la prima moglie, Simonetta Rizzato.

Paolo Rossi. Chi è Simonetta Rizzato

La coppia s’incontrò a Vicenza, prima dello storico campionato mondiale del 1982. Nella città veneta Paolo Rossi ha costruito, tappa dopo tappa, la sua leggenda sportiva. All’epoca Simonetta e Paolo balzarono sulle prima pagine di tutti i quotidiani nazionali; era la donna che aveva conquistato il cuore del bomber nazionale.

Lei non si recò in Spagna durante quel fatidico Mondiale perché incinta. Il 1982 fu un anno di successi per Pablito; non solo divenne campione indiscusso ma sua moglie gli regalò la gioia di diventare padre per la prima volta. Alessandro, primogenito di Rossi, adesso ha 38 anni, una carriera da geometra nella società immobiliare che proprio il genitore aveva messo su sempre a Vicenza.

Il rapporto con Simonetta Rizzato s’incrinò fino ad arrivare al divorzio nei primi anni duemila. Non hanno mai rivelato le cause di tale avvenimento, entrambi molto attenti a curare gli aspetti della loro privacy. Qualche anno dopo l’ex calciatore incontrò Federica Cappelletti a Perugia, durante la presentazione di un libro sulla Juventus. Com’è noto, i due si sposarono ed ebbero due bambine: Maria Vittoria e Sofia Elena.