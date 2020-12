Wanda Nara sistema l’inseparabile “amico” proprio lì: i fan sognano – FOTO

E’ un venerdì pieno di felicità e gioia per la showgirl argentina Wanda Nara, la moglie/agente di Mauro Icardi con il suo inseparabile amico

Non è bastato neanche stavolta ai fan della splendida showgirl argentina Wanda Nara preservarsi un filo di fiato. La moglie e agente del milionario attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi ha divertito di passione e amore il suo amato pubblico, quando era in visita nella sua terra natìa.

Encomiabili le foto da “calendario” sul cavallo, che hanno rispolverato per un attimo la verve di modella incontenibile in natura. La posa senza veli fa ancora un certo effetto negli occhi attoniti dei follower, che non hanno risparmiato alcun dettaglio durante la fantastica “cavalcata”. Oggi la supergirl argentina è tornata alla “base” parigina e anche se non è più “scomposta” come qualche giorno fa, produce sempre un’ondata di piacere, mischiata alla libidine sul web

Wanda Nara, la risposta su Instagram alle accuse, in “dolce” compagnia

Il ritorno a Parigi della supermodella sudamericana, Wanda Nara è più “composto” rispetto alle performance con “sfumature di grigio”, recitate durante il soggiorno in Argentina. Wanda ha dato spettacolo su tutti i fronti, rispolverando le sue doti di sempre, per lungo tempo “accantonate” a causa degli impegni casalinghi.

Se i fan della showgirl non hanno fatto mancare il loro apporto energico e allo stesso tempo solidale all’affascinante regina di Buenos Aires, lo stesso non si può dire della comica, Luciana Littizzetto. Quest’ultima ha parlato di Gossip e l’argomento è caduto proprio sulle recenti e sensuali prestazioni di “Wanda sul cavallo”.

Questa volta Lady Icardi però non si è trattenuta ed è andata avanti a rispondere alle accuse su Rai 1, rivolgendosi alla giustizia in tribunale. Al polverone sollevato è seguito una nuova foto in evidenza scattata sul solito profilo Instagram, pieno di iniziative alla moda.

Il weekend per Wanda inizia nel segno di un “amico” speciale, ovvero dell’inseparabile orso di peluche, che abbraccia in segno di affetto e lo tira al suo enorme seno, strabordante dal top bianco, con vista reggiseno rosa. Un sogno ad occhi aperti per i fan, pronti a rincuorarla dalle “intemperie” e dalle minacce ingiustificate